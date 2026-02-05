Российские банкноты появились в K-Beauty подборке Vogue Korea

Российские купюры включили в фотораскладку бренда Too Cool For School

Tекст: Тимур Шайдуллин

В одном из материалов южнокорейской версии Vogue, посвященном популярности корейской косметики среди зарубежных инфлюенсеров, были использованы российские банкноты, пишет РИА «Новости».

В статье под названием «8 косметичек It Girl, которые скупили K-beauty в Сеуле» редакция рассказывает о брендах, которые считаются самыми востребованными у молодых женщин, задающих тренды в соцсетях.

Публикация разделена на восемь тематических блоков, каждый из которых посвящен определенному бренду и сопровождается отдельной стилизованной фотораскладкой.

Российские купюры номиналом 10 и 50 рублей были замечены в разделе, посвященном бренду Too Cool For School. Они стали одним из центральных элементов композиции в натюрморте, где также присутствуют кисти для макияжа, палетки, карандаши, блокнот, кассета и монеты. Это единственная фотография в материале, где фигурируют денежные знаки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в российской банковской системе за июль–сентябрь 2025 года нашли 1663 подделки, среди которых преобладали пятитысячные банкноты, а также были выявлены фальшивые монеты.

Ранее в России прошла акция по обмену монет на бумажные деньги.