Протестующие у посольства Армении в Москве осудили власть Пашиняна

Tекст: Валерия Городецкая

Митинг у посольства Армении в Москве прошел после прибытия председателя парламента страны Алена Симоняна в Россию, в нем приняли участие до 200 человек. Собравшиеся на акции призвали усилить сотрудничество между Россией и Арменией и подчеркнули, что нынешняя власть в стране действует под давлением внешних сил.

«Сама Армения с этим не справится. Невозможно, не сможем, потому что за ними стоят геополитические большие силы. Армения сама не справится. И просто как российский гражданин, как армянин, я просто хотел бы попросить хотя бы чуть-чуть больше усилий и хотя бы объяснять, кто Россия для Армении», – заявил газете ВЗГЛЯД один из протестующих.

Священник, принимавший участие в протесте, рассказал газете ВЗГЛЯД, что армянская церковь остается единственной независимой структурой в стране. «К сожалению, нас обвиняют в том, что церковь вмешивается в саму политику. Нет, мы не вмешиваемся, ни один священник, ни один священнослужитель не хочет встать во главе государства. Мы просто просим, мы требуем, мы возносим наш голос, чтобы государство не по Конституции государство не имеет права вмешиваться в саму церковь», – сказал он. По его словам, все министерства в Армении сейчас находятся под контролем премьер-министра Никола Пашиняна, и только церковь сохраняет национальную идентичность.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова анонсировала встречу главы ведомства Сергея Лаврова с председателем парламента Армении Аленом Симоняном.