Краснодарский депутат армянского происхождения заявил об угрозе раскола армян
Краснодарский депутат армянского происхождения Арменак Тозлян на фоне акций в Армавире заявил о недопустимости раскола армянского народа.
Акция в поддержку единства Армянской Апостольской церкви прошла в Армавире, сообщается в Telegram-канале Краснодарского края.
На мероприятие собрались сотни верующих, общественных и религиозных деятелей, в том числе председатель регионального отделения «Союза армян России» Камо Айрапетян, ветеран СВО Сирак Казанчян и командир отряда Росгвардии Рафаэль Габриэлян.
Депутат ЗСК Арменак Тозлян обратился к участникам с видеообращением, в котором заявил: «Я как армянин, не могу равнодушно наблюдать за тем, как у моего народа пытаются отнять историческую память, национальные символы, гордость и единство».
По словам Тозляна, попытки изменить порядок избрания Католикоса и вмешательство государства в церковные дела приведут к расколу общества. Он отметил, что представители армянской диаспоры в России объединяются для предотвращения этого процесса.
Ранее Тозлян получил благословение на сбор подписей и принятие резолюции с призывом прекратить давление на Армянскую апостольскую церковь.
Участники акции выразили протест против деструктивной политики премьера Армении Никола Пашиняна, направленной, по их мнению, на разрушение армянского общества.
Мероприятие прошло у Храма Успения Пресвятой Богородицы и стало частью серии подобных акций, прошедших также в Москве, Петербурге, Краснодаре и Сочи.
Ранее священники Армянской апостольской церкви в России вышли на акцию протеста у посольства Армении в Москве против политики Еревана.
Клирики Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви заявили о резком осуждении преследований священников со стороны властей Армении.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия следит за ситуацией вокруг Армянской апостольской церкви и выразила сожаление по поводу происходящего.