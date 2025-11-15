В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?4 комментария
Священник: Армяне возмущены методами нынешней армянской власти
Отец Геворг: Сегодняшняя власть в Армении богоборческая и антиконституционная
Мы стараемся показать общественности, что сегодняшняя власть в Армении богоборческая и антиконституционная, она подрывает устои Армянской апостольской церкви и народных традиций, сказал газете ВЗГЛЯД отец Геворг, священнослужитель Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви. В субботу в Москве священники ААЦ вышли на акцию протеста у посольства Армении.
«Цель нашей акции заключается в том, чтобы донести: мы – духовенство и прихожане Армянской апостольской церкви (ААЦ) – глубоко обеспокоены и решительно осуждаем антиконституционные и богоборческие действия властей Армении. Сегодня несправедливо, по надуманным обвинениям осуждены высшие иерархи церкви, главы епархий, а также истинные верующие чада, которые возвысили свой голос в защиту Армянской церкви и справедливости», – сказал отец Геворг, священнослужитель Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви.
В заключении в Армении находятся архиепископы ААЦ Баграт Галстанян, Микаэл Аджапахян и епископ ААЦ Мкртич Прошян, напомнил священник. «Они подняли свой голос, и за это власти Армении посадили их в тюрьму. За решеткой также находятся меценаты. В частности, предприниматель, владелец компании «Ташир Групп» Самвел Карапетян», – подчеркнул священнослужитель.
Собеседник добавил, что акция в Москве ставила целью донести свой голос до армянской диаспоры в России, «потому что в самой Армении расшатаны демократические нормы».
«Армяне возмущены противоправными и антицерковными методами, которыми сегодня борется нынешняя власть в Армении во главе с премьер-министром. Мы не ведем никакой политической борьбы, но церковь понимает, что этот конфликт сеет раздор и вражду среди нашего народа, что гибельно для всей нашей родины, потому что расшатываются не только конституционные, но и духовные основы нашего общества», – считает отец Геворг.
Священнослужитель напомнил о роли ААЦ как национального института, веками объединявшего армян по всему миру. «Обращаемся к чадам армянского народа в эти непростые дни не поддаваться провокациям властей и не следовать по пути зловредной лжи, а также призываем к общенациональному единству и защите духовно-национальных ценностей», – добавил собеседник.
Он также призвал армян «к верности и непоколебимости в отношении Первопрестольного святого Эчмиадзина утвержденным единородным Богом, который является духовным центром под предводительством Святейшего католикоса всех армян Гарегина Второго».
В субботу в Москве священники Армянской апостольской церкви в России вышли на акцию протеста у посольства Армении, чтобы выразить недовольство «богоборческой» и «церковно-захватнической» политикой Еревана.