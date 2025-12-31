Премьер Японии в новогоднем поздравлении пошутила о призраке в своей резиденции

Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.5 комментариев
В новогоднем поздравлении премьер-министр Японии Санаэ Такаити с юмором отметила, что после переезда в официальную резиденцию пока не встретилась с легендарным «призраком».
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити с юмором упомянула о легенде о «призраке» в резиденции главы правительства, поздравляя сограждан с наступающим Новым годом, передает РИА «Новости».
Она рассказала, что недавно переехала в официальную резиденцию и добавила: «С легендарным «призраком» я пока так и не встретилась».
В своем поздравлении Такаити также подвела итоги первых месяцев работы кабинета, отметив, что власти прилагали все усилия для укрепления экономики и проведения активной внешней политики. Глава правительства подчеркнула, что для ее команды приоритетом стала борьба с ростом цен, а дополнительный бюджет позволил приступить к выполнению обещаний по обеспечению безопасности.
Премьер-министр напомнила о значимых внешнеполитических инициативах, в том числе о переговорах с США, участии в саммитах АСЕАН, АТЭС, G20 и встречах в формате «Центральная Азия плюс Япония». По словам Такаити, эти контакты были необходимы для увеличения международного влияния Японии.
Глава кабинета отметила, что впереди еще много задач, и пообещала в новом году активней воплощать политические меры, направленные на процветание страны. Она также пожелала жителям Японии счастливого и успешного года.
Официальная резиденция премьер-министра Японии построена еще в 1929 году. В 1932 году там было совершено убийство бывшего главы правительства Цуёси Инукаи, после чего о здании ходят мистические истории. Традиционно японские СМИ напоминают о «призраке» при каждом переезде нового премьера.
В этом году Санаэ Такаити стала первой женщиной на посту премьер-министра Японии.