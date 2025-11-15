В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?3 комментария
Премьер Японии Такаити пожаловалась на вред работы для кожи лица
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити рассказала, что ежедневный сон по два-четыре часа негативно влияет на состояние кожи и общее самочувствие.
Санаэ Такаити призналась, что из-за высокой занятости ей удается спать всего два–четыре часа, сообщает радио Sputnik. Она подчеркнула: «Это очень плохо сказывается на коже и здоровье».
По словам премьера, постоянный недосып ухудшает внешний вид и общее самочувствие. Параллельно японское правительство обсуждает возможное продление сверхурочных на фоне необходимости решения рабочих задач.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп, которому 79 лет, демонстрирует крайне высокий уровень энергии. Трамп может не спать до 20 часов подряд во время деловых поездок.