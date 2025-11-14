Вэнс: Трамп может работать по 20 часов подряд

Tекст: Алексей Дегтярев

Трамп способен не спать до 20 часов подряд во время деловых поездок. Вэнс в интервью Fox News заявил, что «если мы отправляемся куда-то в 20-часовую поездку, он не спит все это время», передает РИА «Новости».

Вэнс уточнил, что Трамп не только работает сам, но и требует полной отдачи от своей команды.

«Если он не спит, а работает, то ожидает, что и все остальные тоже будут работать. Так что, опять же, энергия, которой обладает этот парень, действительно зашкаливает», – отметил вице-президент.

Также Вэнс подчеркнул, что Дональд Трамп находится в отличной физической форме и очень здоров.

Ранее в Сети опубликовали фото Трампа с закрытыми глазами на совещании в Овальном кабинете, оно вызвало споры о его бодрствовании и породило сомнения в его работоспособности.

О проблемах со здоровьем у американского лидера сообщал журналист Сеймур Херш.