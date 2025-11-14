  • Новость часаНад Россией нейтрализовали 216 украинских дронов за ночь
    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу
    Госдеп без объяснений удалил материалы о риске ядерной войны с СССР
    Названа единственная готовая к войне страна Европы
    Брилев опроверг еврейское происхождение Чебурашки
    Страны ЕС купили в октябре у России нефти и газа почти на миллиард евро
    Премьеры немецких земель собрались выступить против украинских мигрантов
    Захарова посоветовала властям Франции помыться после слов Макрона о клопах
    ВСУ бросили в бой последние резервы на Харьковском направлении
    В Карелии потерпел катастрофу Су-30
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Американская безответственность возвращается хаосом для США

    Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.

    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    14 ноября 2025, 07:36 • Новости дня

    Вэнс: Трамп может работать по 20 часов подряд

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, которому 79 лет, демонстрирует крайне высокий уровень энергии, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.

    Трамп способен не спать до 20 часов подряд во время деловых поездок. Вэнс в интервью Fox News заявил, что «если мы отправляемся куда-то в 20-часовую поездку, он не спит все это время», передает РИА «Новости».

    Вэнс уточнил, что Трамп не только работает сам, но и требует полной отдачи от своей команды.

    «Если он не спит, а работает, то ожидает, что и все остальные тоже будут работать. Так что, опять же, энергия, которой обладает этот парень, действительно зашкаливает», – отметил вице-президент.

    Также Вэнс подчеркнул, что Дональд Трамп находится в отличной физической форме и очень здоров.

    Ранее в Сети опубликовали фото Трампа с закрытыми глазами на совещании в Овальном кабинете, оно вызвало споры о его бодрствовании и породило сомнения в его работоспособности.

    О проблемах со здоровьем у американского лидера сообщал журналист Сеймур Херш.

    13 ноября 2025, 01:45 • Новости дня
    Рубио заявил о выводе АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии из-под санкций
    Рубио заявил о выводе АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии из-под санкций
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Соединенные Штаты вывели проект строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии из-под санкций, поскольку хотят обеспечить Будапешту энергетическую независимость, заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран – участниц G7 в Онтарио.

    Рубио заявил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы Будапешт обладал энергетической независимостью.

    «По атомной электростанции – она уже строится, и им [Венгрии] нужно ее достроить. Поскольку в этом участвует российская компания, которая занималась проектированием и строительством, мы хотим, чтобы они могли ее достроить, потому что хотим, чтобы они были энергетически независимыми», – приводит слова Рубио ТАСС.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что санкции, коснувшиеся АЭС «Пакш-2», были введены в ноябре 2024 года администрацией Джо Байдена, но в июне 2025 года приостановлены администрацией Трампа.

    При этом срок действия исключения истекает в декабре, поэтому требовалось решить вопрос о его продлении. В ноябре 2024 года США ввели санкции против Газпромбанка, через который проходили расчеты между Венгрией и Россией за поставки нефти, газа и за строительство второй очереди АЭС в Пакше.

    Москве и Будапешту пришлось искать альтернативные способы расчетов. В настоящее время на АЭС в Пакше, построенную советскими специалистами в 1980-е годы и работающую на российском ядерном топливе, приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское правительство заявило, что в ближайшее время на территории Венгрии начнется заливка первого бетона в фундамент станции, которую строят по проекту Росатома. США и Венгрия договорились о поставках ядерного топлива на АЭС «Пакш-2». Орбан заявил о снятии санкций США с поставок российских энергоносителей и АЭС «Пакш».

    13 ноября 2025, 07:21 • Новости дня
    Лавров раскрыл причины срыва встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Лавров: Подковерные доклады сорвали встречу Путина и Трампа в Будапеште

    Лавров раскрыл причины срыва встречи Путина и Трампа в Будапеште
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп получал «подковерные доклады», после которых встреча с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште не состоялась, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, рассказал, что Трамп получал некие «подковерные доклады», после которых встреча с Путиным была отменена, передает ТАСС.

    Также Лавров изложил хронологию событий вокруг переговоров по Украине после саммита в Анкоридже.

    «Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно. Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю. А отвечать на откровенные фейки про «неготовность России к переговорам», «срыв» итогов Анкориджа я не собираюсь», – подчеркнул Лавров.

    Министр иностранных дел России назвал анкориджские понимания важной вехой на пути поиска долгосрочного мира на Украине «через преодоление последствий организованного администрацией Барака Обамы кровавого антиконституционного госпереворота в Киеве в феврале 2014 года».

    Он подчеркнул, что эти понимания основаны на сложившихся реалиях и «тесно перекликаются со сформулированными президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года условиями справедливого и устойчивого урегулирования украинского кризиса».

    Также Лавров отметил, что администрация Дональда Трампа признавала неприемлемость втягивания Украины в НАТО. Вашингтон также признал, что не получится игнорировать территориальный вопрос по итогам референдумов в пяти исторических регионах.

    В октябре состоялся прошел телефонный разговор между Путиным и Трампом, после него стало известно о встрече двух политиков в Будапеште, но через некоторое время ее отменили.

    Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что Трамп мог не знать о некоторых важных аспектах при урегулировании на Украине.

    13 ноября 2025, 20:56 • Видео
    Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

    Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    12 ноября 2025, 04:20 • Новости дня
    Небензя допустил незнание Трампом некоторых деталей урегулирования на Украине
    Небензя допустил незнание Трампом некоторых деталей урегулирования на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп мог не знать о некоторых важных аспектах при урегулировании на Украине, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Я думаю, что тот же Стив Уиткофф услышал от президента Путина, с которым он имел многочасовые беседы, много нового, интересного для себя, о чем он даже, может быть, не подозревал», – заявил он РИА «Новости».

    Небензя добавил, что Трамп также мог узнать нечто подобное в Анкоридже. В частности, речь шла о преследовании канонической Украинской православной церкви на Украине.

    «Есть и другие вещи, о которых он мог не подозревать, и ему надо было бы в это поверить», – подчеркнул дипломат.

    Встреча Путина и Трампа на Аляске, состоявшаяся 15 августа, была посвящена путям  урегулирования украинского конфликта. По итогам саммита Трамп заявил о возможности достижения завершения конфликта на Украине.

    Он подчеркнул заинтересованность России в долгосрочном урегулировании. В октябре состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, после которого было объявлено о подготовке новой встречи в Будапеште, но она была отменена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская сторона регулярно передает в ООН материалы о преступлениях киевского режима, но реакции на эти обращения практически нет. Эксперты ООН выразили тревогу из-за ограничений свободы вероисповедания и религиозной практики для Украинской православной церкви на Украине.

    13 ноября 2025, 16:29 • Новости дня
    Эксперт: Трамп не смог одержать верх над «глубинным государством» с помощью шатдауна

    Дробницкий: У Трампа по-прежнему нет контроля над федеральным правительством

    Эксперт: Трамп не смог одержать верх над «глубинным государством» с помощью шатдауна
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Шатдаун в США выявил нерешительность администрации Дональда Трампа и ее неспособность использовать кризис для укрепления своих позиций. Белый дом, инициировав приостановку работы правительства для демонстрации силы и противодействия Конгрессу, не только не добился преимуществ, но и столкнулся с падением рейтинга президента. Это создает риск постепенного перехода ключевых полномочий Трампа к законодателям, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Шатдаун стал следствием стремления Белого дома продемонстрировать свой административный ресурс и одновременно заблокировать попытки Конгресса присвоить президентские полномочия. Однако администрация Трампа не сумела использовать паралич законодательной власти, проявив нерешительность», – заявил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Белый дом выиграл время, но распорядился им неэффективно. Даже увольнения госслужащих в итоге отменили. Трамп не смог одержать верх над так называемым глубинным государством. А отмены авиарейсов из-за прекращения работы правительства лишь ударили по рейтингу президента. Условия соглашения о прекращении шатдауна подтвердили: у Трампа по-прежнему нет контроля над федеральным правительством», – подчеркнул собеседник.

    «Если говорить о формальной причине шатдауна, то здесь тактический успех можно отдать республиканцам. Налоговые субсидии для многих получателей Obamacare финансируются из переменной части бюджета, поэтому программа может быть заморожена из-за нехватки средств. Однако голосование по общему бюджету будет уже не партийным, а институциональным – и здесь, полагаю, демократы одержат победу», – констатировал он.

    «В целом, судя по всему, с середины декабря Конгресс продолжит попытки лишить Трампа президентских полномочий по ряду ключевых направлений. И нельзя исключать, что у законодателей это получится. Возможно, уже к середине 2026 года власть полностью перейдет в руки конгрессменов. Это станет беспрецедентным случаем в истории США, когда целый политический класс окажется отстранен от принятия решений», – резюмировал аналитик.

    В среду завершился самый долгий шатдаун в истории США. Палата представителей проголосовала за проект бюджета, который через два часа подписал президент Дональд Трамп. Работа федерального правительства возобновится после 43-дневного перерыва и позволит ему работать до 30 января 2026 года, пишет BBC.

    Проект гарантирует, что вызванные шатдауном увольнения и сокращения федеральных работников прекратятся. Большинство госслужащих уже получили уведомления о выходе на работу в четверг. Проекты, поставленные на паузу, в том числе продовольственная программа SNAP для малоимущих, будут профинансированы до конца сентября 2026 года.

    Трамп назвал законопроект победой над демократами. «Это четкий сигнал о том, что мы никогда не поддадимся вымогательству», – приводит CNN слова главы Белого дома. «Борьба еще не окончена. Мы только начинаем», – предупредил в свою очередь Хаким Джеффрис, один из лидеров демократов в Палате представителей.

    В посте на официальной странице Белого дома в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) приведена эпитафия: «Шатдаун демократов, покойся с миром. 1 октября 2025 – 12 ноября 2025». К публикации прикреплен видеоролик с мемами о шатдауне и музыкальным сопровождением, в том числе шутливыми изображениями лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса в сомбреро.

    Главным требованием демократов в ходе шатдауна было включение в закон положения о продлении налоговых льгот, которые делают медицинскую страховку доступнее для 24 млн американцев. Но республиканцы сохранили единство и отказались уступать, согласившись в декабре провести отдельное голосование по вопросу продления субсидий на медстрахование.

    Пока нет гарантии, что соответствующая мера будет одобрена Сенатом. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон до сих пор не подтвердил, что поставит вопрос о налоговых льготах на голосование в нижней палате. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто виноват в произошедшем шатдауне в США.

    12 ноября 2025, 19:20 • Новости дня
    Трамп попросил Израиль помиловать Нетаньяху

    Kan: Трамп попросил Израиль помиловать Нетаньяху

    Трамп попросил Израиль помиловать Нетаньяху
    @ Al Drago/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Израиля Ицхак Герцог получил письмо от американского лидера Дональда Трампа с предложением помиловать премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

    По данным источника Kan, Трамп в письме Герцогу назвал дела против Нетаньяху «политическими и необоснованными» и призвал «положить конец политическим преследованиям» премьера, передает ТАСС.

    По информации гостелерадиокомпании, израильский президент в ответном комментарии заявил, что «любой желающий получить помилование должен подать прошение в соответствии с действующими правилами».

    В ноябре 2019 года генпрокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Глава израильского правительства неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения. Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима в январе 2020 года.

    В июне этого года президент США призвал прекратить судебное разбирательство против Нетаньяху в Израиле.

    Суд Израиля отклонил просьбу Нетаньяху об отсрочке слушаний по его делам.

    11 ноября 2025, 12:39 • Новости дня
    Трамп пригрозил Би-би-си иском на 1 млрд долларов

    NYT: Трамп пригрозил Би-би-си иском на 1 млрд долларов

    Трамп пригрозил Би-би-си иском на 1 млрд долларов
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп пригрозил подать иск на 1 млрд долларов против компании Би-би-си, обвинив телеканал в предвзятом монтаже его речи и прямом искажении смысла в документальном фильме о событиях 6 января 2021 года.

    Дональд Трамп пригрозил подать в суд иск на Би-би-си на сумму 1 млрд долларов из-за документального фильма. Адвокат Трампа заявил, что речь политика от шестого января 2021 года была отредактирована «злонамеренно и уничижительно».

    В письме телекомпании адвокат потребовал полного отзыва документального фильма, извинений и выплат, которые «должным образом компенсируют ущерб, причиненный президенту Трампу». В случае невыполнения этих требований Трамп намерен «защищать свои законные права, в том числе путем подачи иска на сумму не менее одного млрд долларов».

    The New York Times сообщает, что глава Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс покинули свои посты в воскресенье из-за давления в связи с монтажом документального фильма. В заявлении на своем сайте Би-би-си сообщила о получении письма с угрозой судебного иска и пообещала ответить «в установленном порядке». Документальный фильм под названием «Трамп: второй шанс?», который транслировался перед президентскими выборами в прошлом году, уже был удален с онлайн-платформы Би-би-си.

    Председатель Би-би-си Самир Шах заявил, что комитет по стандартам обсуждал жалобы на монтаж ролика в январе и мае, и что замечания были переданы команде BBC, которая занималась производством документального фильма. «Оглядываясь назад, было бы лучше принять более формальные меры», – отметил он и добавил: «Мы признаем, что способ редактирования речи создал впечатление прямого призыва к насильственным действиям. Би-би-си хотела бы принести извинения за эту ошибку».

    Следует отметить, что Трамп неоднократно использовал судебные иски для оказания давления на медиакомпании и журналистов, которые ему не нравятся. В октябре 2024 года Трамп подал иск, заявляя, что CBS News отредактировала интервью «60 минут» с Камалой Харрис, чтобы ее ответы выглядели более сложными, чем они были. Paramount Global согласилась выплатить Трампу 16 млн долларов для урегулирования дела в июле. В этом году президент подал в суд на The New York Times и трех ее репортеров на 15 млрд долларов за статьи, которые он счел ложными и злонамеренными. Он также подал в суд на Penguin Random House, издателя книги, написанной двумя репортерами Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс покинули свои посты после скандала с дезинформацией о событиях в Капитолии в 2021 году.

    Telegraph обвинила Би-би-си в фальсификации выступления Дональда Трампа, заявляя, что редактирование речи создало впечатление призыва к беспорядкам.

    Эксперты отметили, что увольнение руководства Би-би-си не решит системную проблему и Россия продолжит разоблачать фейки западных СМИ.

    Скандал с Би-би-си уже вызвал раскол среди британских политиков и усилил внимание к публикациям, связанным с США, но в отношении России потоки лжи останутся прежними.

    13 ноября 2025, 06:58 • Новости дня
    Трамп подписал закон о прекращении шатдауна правительства
    Трамп подписал закон о прекращении шатдауна правительства
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подписанный Дональдом Трампом закон о продлении финансирования федерального правительства на США позволяет завершить рекордный 43-дневный шатдаун и восстановить работу госструктур.

    Президент США Дональд Трамп в среду вечером подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно, передает ТАСС. Таким образом, рекордная по продолжительности приостановка работы американского правительства (шатдаун) преодолена на 43-й день.

    По словам Трампа, с момента подписания им документа «федеральное правительство возвращается к нормальной работе». При этом американский лидер в очередной раз обвинил в провоцировании шатдауна своих политических оппонентов из Демократической партии, заявив, что по их вине в США были отменены или задержаны 20 тыс. авиарейсов.

    Трамп также отметил, что «более миллиона госслужащих» оставались без зарплаты, множество малоимущих американцев не получали выплаты по программе обеспечения продовольствием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские конгрессмены договорились завершить самый длительный шатдаун в истории США. Министр транспорта США ранее предупреждал об угрозе авиапаралича на Восточном побережье из-за остановки работы правительства. Белый дом высмеял демократов-призраков на Хэллоуин на фоне затяжного шатдауна.

    13 ноября 2025, 07:49 • Новости дня
    Рубио объяснил заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний

    Рубио: Ядерные испытания США включают испытание средств доставки

    Рубио объяснил заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
    @ Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний включает в себя средства доставки, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    «Трамп обещал испытание наших ядерных возможностей. Которые включают системы доставки», – цитирует Рубио РИА «Новости».

    Он добавил, что решение о возможных испытаниях ядерного оружия обосновывается желанием убедиться в безопасности такого вооружения.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что получал телеграмму от российского посла в Вашингтоне Александра Дарчиева с разъяснениями по поводу заявлений Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний.

    США задумали запуск межконтинентальной баллистической ракеты после заявлений о возможном возобновлении ядерных испытаний. Также президент России заявил о готовности Москвы дать ответ в случае проведения ядерных испытаний другими странами.

    12 ноября 2025, 21:11 • Новости дня
    Ушаков: Трамп не передавал послания Путину через Токаева

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг информацию о передаче посланий от главы США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    Президент США Дональд Трамп не направлял президенту России Владимиру Путину никаких посланий через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который недавно находился в Соединенных Штатах, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с телеканалом «Россия-1».

    Ушаков подчеркнул: «Мы не получали никаких сигналов через него». Помощник российского лидера отметил, что визит Токаева в США не стал каналом для передачи каких-либо сообщений между Москвой и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил содержательность переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Москве. Токаев назвал государственный визит главной политической встречей года и подчеркнул хорошую подготовку российской стороны.

    12 ноября 2025, 06:05 • Новости дня
    Песков не нашел ничего необычного в общении Токаева с Трампом

    Tекст: Катерина Туманова

    Перед визитом в Кремль 11 ноября на неформальную встречу в президентом России Владимиром Путиным его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев встречался с американским лидером Дональдом Трампом, обращение к которому озадачило некоторых журналистов, но не представителя Кремля Дмитрия Пескова.

    «Вы – великий лидер, государственный деятель, посланный небесами, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим, в политику Соединенных Штатов, как внутреннюю, так и внешнюю, поэтому миллионы людей во многих странах так благодарны вам», – приводит спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников слова Токаева.

    Иронизируя над возможными эмоциями Трампа и допуская, что тот наверняка расчувствовался от такого пиетета, автор в Кремле, ожидая начала встречи казахстанского лидера с Путиным поинтересовался у его пресс-секретаря, знает ли он, в какой тональности нынешний гость общался с главой Белого дома.

    «Конечно, а что странного? Просто очень уж многие из тех, кто попадает в Белый дом, именно так и начинают говорить. А разве мы в Анкоридже по-другому говорили? Вы вспомните! Перечитайте, в конце концов», – ответил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил смысл сопровождения самолета Токаева истребителями Су-35.

    11 ноября 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп учредил в США День победы «во всех войнах»

    Трамп заявил об учреждении Дня победы во всех войнах в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в США будут отмечать дни победы в Первой, Второй мировых войнах и «во всех остальных», подчеркнув, что смотрел парад Победы в России.

    В США теперь будут праздновать дни победы в Первой и Второй мировых войнах, а также «во всех остальных». Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, сообщает РИА «Новости».

    «Отныне мы будем праздновать день победы в Первой мировой войне, во Второй мировой войне и, честно говоря, во всех остальных», – сказал Трамп.

    Кроме того, Трамп признался, что смотрел празднование Дня Победы в России. «Но когда я вижу, как другие страны отмечают День Победы – я смотрел за этим, я видел Британию, я видел Россию, как они праздновали День Победы во Второй мировой войне, – и я сказал: нам тоже нужен День Победы», – сказал Трамп во время церемонии празднования Дня ветеранов в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее западные СМИ отмечали, что президент России Владимир Путин одерживает победу в «третьей мировой войне».

    3 сентября Китай провел крупный военный парад в честь победы во Второй мировой войне, который западная пресса назвала сигналом для Вашингтона.

    Комментируя парад, Дональд Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

    11 ноября 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль сообщил о готовности оперативно организовать беседу Путина и Трампа

    Песков сообщил о готовности быстро организовать разговор Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    При необходимости телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может быть организован очень быстро, однако пока контактов не было, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом могут быть подготовлены в кратчайшие сроки, однако на данный момент новой беседы не состоялось, передает ТАСС.

    «Еще раз повторяю, при необходимости есть возможность организовать такие разговоры максимально оперативно», – подчеркнул Песков.

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера.

    13 ноября 2025, 05:40 • Новости дня
    Конгрессмены США договорились завершить самый длительный шатдаун

    Tекст: Катерина Туманова

    Палата представителей одобрила поддержанный Сенатом законопроект, призванный положить конец самому длительному закрытию правительства в истории США, документ планируется передать на подпись президенту Дональду Трампу утром четверга.

    «Итоговое голосование приняло законопроект 222 голосами «за» при 209 «против», при этом почти все республиканцы, а также несколько демократов проголосовали за законопроект», – передает CNN.

    Ожидается, что президент Дональд Трамп подпишет законопроект около 21.45 (05.45 мск четверга). Хотя его подпись официально возобновит работу правительства, потребуется время, чтобы все вернулось в нормальное русло.

    Законопроект предусматривает очередной финансовый кризис в Конгрессе 30 января 2026 года, так как финансирование работы правительства продлено на несколько месяцев.

    Последствия шатдауна будут ощущаться еще какое-то время: путешественники будут сталкиваться с последствия неработавших аэропортов, так как в США на текущий момент было отменено более 900 рейсов, а скорость получения  продовольственных талонов и льгот зависит от штата и его руководства.

    Напомним, шатдаун в США начался 1 октября и стал самым продолжительным в истории страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Конгресс США оставил американцев без зарплат и продуктов из-за бюджетного кризиса. Авиакомпании США столкнулись с массовыми задержками и отменами рейсов, причиной которых стала приостановка работы федерального правительства в стране.

    13 ноября 2025, 03:30 • Новости дня
    Reuters узнало о ходатайстве «Лукойла» к Минфину США из-за санкций

    Tекст: Катерина Туманова

    Крупнейшая российская энергетическая компания «Лукойл» подала в Министерство финансов США ходатайство о продлении срока, наступление которого запретит транзакции с российской компанией, передает Reuters cо ссылкой на источники.

    Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало генеральную лицензию, дающую компаниям право до 21 ноября завершить свои деловые операции с «Лукойлом», включая приобретения международных активов нефтяной компании. Однако «Лукойл» добивается продления срока, поскольку ему требуется больше времени для завершения существующих обязательств, передает Reuters.

    По данным источников, «Лукойл», на долю которого приходится около 2% мировой добычи нефти, 27 октября подтвердил, что ищет покупателей для своих международных активов и при необходимости может ходатайствовать о продлении лицензии OFAC.

    Российская компания согласилась на продажу своих международных активов швейцарскому сырьевому трейдеру Gunvor, но эта сделка сорвалась ранее в этом месяце после того, как Министерство финансов США дало понять, что Вашингтон выступает против нее.

    С тех пор международные операции «Лукойла» все чаще сталкивались с перебоями, что вынудило компанию объявить о форс-мажорных обстоятельствах на иракском нефтяном месторождении Западная Курна-2, своем крупнейшем международном активе.

    Напомним, в октябре Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла». После этого «Лукойл» объявил о намерении продать зарубежные активы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ограничения против «Лукойла» нарушают нормы международной торговли и вносят вред мировой экономике.

    12 ноября 2025, 21:52 • Новости дня
    Названа цена переименования Минобороны США

    Траты на смену названия Пентагона могут составить 2 млрд долларов

    Названа цена переименования Минобороны США
    @ Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решение о переименовании Министерства обороны США в Военное министерство может стоить американскому бюджету около двух млрд долларов, сообщают американские СМИ.

    Инициатива о переименовании Министерства обороны в Военное министерство, выдвинутая президентом США Дональдом Трампом, оценивается в сумму около двух млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News,

    По информации телеканала, для реализации идеи понадобится замена множества табличек, знаков, бланков и других носителей с названием ведомства. Замена только бланков и вывесок оценивается в 1 млрд долларов.

    В Пентагоне сообщили о начале работ по смене названия, но окончательная стоимость пока не определена. Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл заявил: «Военное министерство активно реализует замену названия в соответствии с указанием президента Трампа, и делает это имя постоянным».

    Парнелл также отметил, что смена названия важна, поскольку «отражает основную миссию министерства: победу в войнах». «Это всегда было нашей миссией, и в то время, как мы надеемся на мир, мы будем готовиться к войне», – добавил он.

    Военное министерство США существовало с 1789 по 1947 год, после чего было преобразовано в национальное военное ведомство, а в 1949 году стало Министерством обороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 сентября Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны США в Военное министерство или Министерство войны.

    Американист Дудаков объяснил решение Трампа о переименовании ведомства необходимостью вернуть историческое название.

    В июне Трамп уже высказывался за возвращение прежнего названия министерства и сомневался в целесообразности современных формулировок.

