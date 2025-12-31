«Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.0 комментариев
Минобороны показало дрон ВСУ, примененный при атаке на резиденцию Путина
Минобороны России продемонстрировало сбитый украинский беспилотник с неразорвавшейся фугасной боевой частью, задействованный при атаке на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.
На опубликованных кадрах запечатлен сбитый средствами ПВО дрон, после падения он остался практически целым, большая часть конструкции не разрушилась, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Военнослужащий расчета ПВО сообщил, что для атаки ВСУ использовали одну из модификаций БПЛА «Чаклун-В». Боевая часть аппарата представляла собой фугасный заряд массой 6 кг, наполненный количеством поражающих элементов, предназначенных для поражения живой силы и гражданских объектов.
«Тот редкий и уникальный случай, когда мы имеем неразорвавшуюся боевую часть», – сказал боец.
В результате попадания зенитного снаряда в хвостовую часть аппарат приземлился, не приведя в действие заряд.
Ранее Минобороны публиковало карту пролета украинских дронов, пытавшихся атаковать резиденцию главы государства, и поясняло, что радиотехнические войска ВС России засекли эту атаку с территории Сумской и Черниговской областей Украины.
По данным ведомства, украинская сторона использовала в ходе атаки 91 ударный дрон.