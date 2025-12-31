Также Минобороны представило карту с маршрутом пролета беспилотников. Они прошли над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей. В общей сложности был задействован 91 аппарат (фото: t.me/mod_russia)

Эксперты отмечают, что такие дроны имеют взлетную массу до 65 кг, могут нести полезную нагрузку до 25 кг, дальность полета машины доходит до 900 км, в воздухе она способна находиться до восьми часов (фото: t.me/mod_russia)

Так как расчету ПВО удалось попасть в хвостовую часть БПЛА, сам аппарат остался целым, боевая часть не разорвалась (фото: t.me/mod_russia)

Министерство обороны показало БПЛА, которыми противник пытался атаковать резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. В ведомстве отметили, что речь идет об одной из модификаций дрона «Чаклун-В» (фото: t.me/mod_russia)

Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

«Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.

Чего ждать? Последнее видео 2025 года Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

Китай против Японии: новая война в 2026-м? Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

«Это последний мирный год для Европы» Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду? Перейти в раздел