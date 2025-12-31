«Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.0 комментариев
Минобороны представило доказательства атаки БПЛА противника по резиденции Путина
Министерство обороны показало БПЛА, которыми противник пытался атаковать резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. В ведомстве отметили, что речь идет об одной из модификаций дрона «Чаклун-В» (фото: t.me/mod_russia)
По данным министерства, боевая часть продемонстрированного дрона имеет фугасный заряд весом шесть килограммов, она начинена множеством поражающих элементов (фото: t.me/mod_russia)
Так как расчету ПВО удалось попасть в хвостовую часть БПЛА, сам аппарат остался целым, боевая часть не разорвалась (фото: t.me/mod_russia)
Эксперты отмечают, что такие дроны имеют взлетную массу до 65 кг, могут нести полезную нагрузку до 25 кг, дальность полета машины доходит до 900 км, в воздухе она способна находиться до восьми часов (фото: t.me/mod_russia)
Также Минобороны представило карту с маршрутом пролета беспилотников. Они прошли над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей. В общей сложности был задействован 91 аппарат (фото: t.me/mod_russia)