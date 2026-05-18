Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.2 комментария
ФСБ задержала 37 россиян за поджоги по заданию Украины
В марте ФСБ поймала почти четыре десятка человек, которые устраивали диверсии на объектах связи и транспорта под влиянием телефонных мошенников.
Масштабная операция прошла по всей стране, передает РИА «Новости».
Представители ведомства заявили: «В рамках возбужденных следственными подразделениями МВД и СК уголовных дел... только в марте текущего года на территории российских регионов задержаны 37 граждан РФ, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги объектов связи, транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры».
Значительная часть подозреваемых общалась в приложении Telegram с девушками. Злоумышленники передавали им координаты школ, торговых центров и своих домов.
Позже с задержанными связывались неизвестные под видом российских силовиков. Аферисты убеждали жертв, что переданные данные используются украинскими военными для атак.
Угрожая уголовным преследованием, людей заставляли совершать преступления под предлогом проверки безопасности инфраструктуры. Главным инструментом таких колл-центров остаются сим-боксы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле силовики пресекли деятельность группы поджигателей объектов транспорта и связи в нескольких регионах.
В январе украинские спецслужбы привлекли четверых подростков к террористической деятельности через сайты знакомств.
В конце прошлого года сотрудники ФСБ задержали десять жертв телефонных мошенников за совершение диверсий.