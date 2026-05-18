Мишустин призвал производить транспорт только на отечественном ПО

Мишустин заявил о необходимости создания транспорта только на отечественном ПО
Все средства передвижения в России, включая автомобили и самолеты, будут проектироваться и производиться исключительно на базе отечественного программного обеспечения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Председатель правительства Михаил Мишустин в ходе визита в Нижний Новгород подчеркнул важность импортозамещения в транспортной сфере, передает РИА «Новости».
Премьер-министр принял участие в пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» и осмотрел выставочные стенды.
«Все, так или иначе, средства передвижения должны в ближайшем будущем производиться, проектироваться, рассчитываться на отечественном программном продукте», – заявил глава кабмина.
По словам председателя правительства, российские системы автоматизированного проектирования уже доказали свою эффективность. Отечественное программное обеспечение допущено к промышленной эксплуатации на ключевых технологических объектах, включая производство автомобилей, авиационной техники и элементов космических аппаратов.
Ранее Мишустин прибыл в Нижний Новгород для участия в конференции ЦИПР.
В феврале текущего года Михаил Мишустин назвал российское программное обеспечение фундаментом цифровизации отечественных предприятий.
Президент Владимир Путин отнес разработку собственного софта к вопросам национальной безопасности.