Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?9 комментариев
Путин назвал разработку отечественного ПО вопросом безопасности России
Разработка отечественного программного обеспечения является вопросом национальной безопасности, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса.
Глава государства отметил, что в этом случае можно «совершенно обоснованно говорить об обеспечении национальной безопасности», сообщает Telegram-канал Кремля.
Он подчеркнул, что еще в 2022 году ситуация с программным обеспечением была признана одним из наиболее серьезных вызовов для страны. Путин считает, что стратегической задачей государства должно стать многократное увеличение использования отечественного программного обеспечения в ключевых отраслях экономики.
Ранее Путин заявил о важности жестких мер в отношении зарубежных IT-компаний, которые продолжают зарабатывать на российском рынке после объявления об уходе.