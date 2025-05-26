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Путин призвал «душить» не до конца ушедшие из России иностранные IT-компании
Президент России Владимир Путин заявил о важности жестких мер в отношении зарубежных IT-компаний, которые продолжают зарабатывать на российском рынке после объявления об уходе.
Путин на встрече с представителями предпринимательских кругов высказал мнение о необходимости ужесточения давления на иностранные IT-сервисы, которые объявили об уходе из России, но продолжают работать и получать прибыль в стране, передает ТАСС.
«Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью, вот и все!» – заявил президент.
Ранее Путин заявил, что ушедшие зарубежные компании подставили российских партнеров.