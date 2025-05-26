Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?8 комментариев
Путин: Ушедшие компании подставили российских партнеров
Путин заявил об уходе западных компаний из России по принуждению
Президент России Владимир Путин обратил внимание на факт давления западных политических кругов на компании, что привело к их уходу с российского рынка.
Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России отметил, что ряд иностранных компаний покинул российский рынок под давлением западных политических элит, передает РИА «Новости». По его словам, это решение не было самостоятельным и стало результатом внешнего принуждения.
Путин также добавил, что некоторые из ушедших компаний «подставили своих российских партнеров».
Ранее Путин заявил, что зарубежные бренды обращаются к нему с просьбами о возвращении на российский рынок. Президент призвал обеспечить баланс при возвращении западных компаний. Он также заявил об уважении к оставшимся в России западным компаниям.