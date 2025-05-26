Путин: Ушедшие компании подставили российских партнеров

Путин заявил об уходе западных компаний из России по принуждению

Tекст: Валерия Городецкая

Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России отметил, что ряд иностранных компаний покинул российский рынок под давлением западных политических элит, передает РИА «Новости». По его словам, это решение не было самостоятельным и стало результатом внешнего принуждения.

Путин также добавил, что некоторые из ушедших компаний «подставили своих российских партнеров».

Ранее Путин заявил, что зарубежные бренды обращаются к нему с просьбами о возвращении на российский рынок. Президент призвал обеспечить баланс при возвращении западных компаний. Он также заявил об уважении к оставшимся в России западным компаниям.