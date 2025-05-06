Путин призвал обеспечить баланс при возвращении западных компаний

Tекст: Валерия Городецкая

Путин на встрече с главой «Деловой России» Алексеем Репиком заявил о важности тщательно продуманного подхода к возврату западных компаний из недружественных стран на российский рынок, передает ТАСС. Он подчеркнул, что решение этого вопроса становится все более актуальным на фоне инвестиций, сделанных российскими компаниями в освободившиеся ниши.

По словам главы государства, необходим анализ возможных форматов возвращения зарубежных компаний, чтобы обеспечить баланс между развитием конкуренции и защитой национального производителя. Путин отметил: «Здесь баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя, тем более если наши национальные производители проинвестировали в те или другие предприятия».

Газета Financial Times писала, что юридические фирмы фиксируют повышенный интерес западных сырьевых и судоходных компаний к возвращению на российский рынок на фоне возможного смягчения санкций США.

В апреле Министерство промышленности и торговли России подготовило предложения по критериям возвращения иностранных компаний в страну.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться, вне зависимости от причин их ухода.