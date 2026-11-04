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    Россия формирует новую логику импортозамещения
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

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    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 11:50 • Новости дня

    Венгрия заявила о планах отказаться от энергоносителей из России

    Венгрия решила отказаться от импорта российского газа осенью 2027 года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгрия планирует отказаться от российских энергоносителей осенью 2027 года в соответствии с установленными Евросоюзом сроками, заявила глава МИД страны Анита Орбан.

    «ЕС установил четкий срок для поэтапного отказа от российского природного газа – осень 2027 года», – сказала Орбан в интервью Telex, передает RT.

    По ее словам, Будапешт ищет альтернативные источники поставок, поскольку 21 ноября истекает срок временного исключения из американских санкций, которое позволяло закупать ресурсы у ЛУКОЙЛа и «Роснефти».

    Орбан отметила, что венгерская компания MOL уже работает над организацией импорта топлива от новых партнеров через хорватского оператора JANAF.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о расчете Будапешта на продление американского исключения из санкционного режима в отношении поставок российской нефти как минимум еще на один год.

    В сентябре министр экономики и энергетики страны Иштван Капитань сообщил о готовности нового правительства отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года.

    2 ноября 2026, 12:10 • Новости дня
    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину

    Эксперт Юшков: Вытеснение российского газа из Европы – стратегическая задача США

    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину
    @ Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение США возобновить поставки российского газа в Европу через Украину натыкается на ряд препятствий. Среди них позиция ЕС, завышенные финансовые ожидания Украины и внутренние противоречия в стратегии самих Штатов. Для России главный вопрос остается сугубо прагматичным: на каких именно условиях придется продавать газ, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Штаты не заинтересованы в поставках газа из РФ в Европу вне зависимости от маршрута или формы поставок. Это обусловлено конкуренцией России и США на глобальном энергетическом рынке. Вашингтон еще до 2022 года последовательно вытеснял российских поставщиков с европейского рынка», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что в 2019 году Штаты ввели санкции против оператора Nord Stream 2 AG. Санкционный режим предусматривал запрет на финансирование и достройку «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Последний проект к тому моменту находился практически на завершающей стадии, поэтому ограничения почти не повлияли на его реализацию. «Повторю, вытеснение России с европейского газового рынка остается стратегической задачей и ключевым интересом Америки», – добавил собеседник.

    По его мнению, предложение США о восстановлении транзита российского газа через Украину стоит рассматривать как элемент переговорного процесса и один из возможных компромиссных вариантов. «Россия в рамках переговоров поднимает вопрос об обратной интеграции в мировую экономику – в том числе в глобальную энергетическую систему. Это подразумевает возвращение на европейский рынок», – рассуждает Юшков.

    Украина в свою очередь выдвигает требования о выплатах, продолжил аналитик. «Ключевая причина, почему Киев не идет на урегулирование конфликта, связана с финансовой моделью: сейчас страна стабильно получает внешнее финансирование, но в случае прекращения боевых действий возникнет вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки. В связи с этим власти настаивают на гарантированных долгосрочных механизмах получения денег», – уточнил эксперт.

    Штаты видят решение в возобновлении поставок газа в Европу через Украину. «В таком случае будут учтены интересы обеих сторон: Россия сможет в полной мере вернуться в мировую экономическую и энергетическую систему, а Украина получит устойчивый источник финансирования», – описал спикер. Однако у американской инициативы есть ряд нюансов.

    Первый – позиция европейских стран. «ЕС постоянно выступает с заявлениями, что даже после завершения украинского конфликта не планирует возвращаться к закупкам российского газа», – напомнил Юшков. В качестве возможной лазейки США предлагают создать посредника для поставок энергоресурсов – структуру либо полностью подконтрольную Америке, либо с американским участием и контрольным пакетом.

    «По всей видимости, такая организация сможет закупать сырье у того же Газпрома по более низкой цене и реализовывать его дороже. Для европейских стран такая схема решает сразу несколько задач: обеспечивает дополнительные объемы газа, способствует снижению цен на рынке и одновременно позволяет сохранить политическое лицо. Формально Европа будет платить не России, а посреднической структуре с американским участием», – детализировал экономист.

    Однако, оговорился аналитик, подобная модель все равно может восприниматься как уступка: «Несмотря на формальное дистанцирование от поставок из России, по сути, речь идет о закупках газа российского происхождения».

    Второй нюанс – противоречие предлагаемой схемы стратегическим интересам самих США. «Хотя отдельные американские компании и бизнесмены смогут извлечь прибыль из такой модели, возобновление транзита российского газа в Европу идет вразрез с долгосрочным курсом Вашингтона по вытеснению энергоресурсов РФ с европейского рынка», – считает эксперт.

    Третий аспект касается позиции украинской стороны в финансовой плоскости. «Доходов от транзита газа для Украины будет явно недостаточно по сравнению с текущим объемом получаемой помощи», – прогнозирует Юшков.

    Что касается выгоды для России, то она зависит от условий сделки. «С одной стороны, возобновление поставок позволит нарастить добычу газа, а значит, увеличить поступления в бюджет за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). С другой стороны, если газ придется продавать по заниженной цене на границе с Украиной, это может привести к насыщению европейского рынка и снижению цен, что нивелирует экономический эффект. Поэтому ключевым фактором остается конкретный набор условий, предлагаемых американской или европейской стороной», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Как сообщает The Wall Street Journal, идея была выдвинута американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в ходе поездок в Москву и Киев в сентябре.

    По информации издания, инициатива предусматривает продажу газа из России через американского посредника в обход европейских санкций. Согласно одному из предложений, выручка от продаж в Европе будет размещаться на депозитном счете в юрисдикции третьей стороны.

    США также рассматривают возможное возобновление работы «Северного потока». Однако, как отмечает WSJ, идея сталкивается с сопротивлением в европейских столицах. ЕС ранее утвердил поэтапный отказ от российского газа. Переходный период для долгосрочных контрактов на поставки СПГ заканчивается 1 января 2027 года, для трубопроводного газа – 30 сентября 2027 года.

    На этом фоне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что разрыв энергетических связей Европейского союза с Россией завершен. Основными поставщиками энергоресурсов для европейских стран сейчас выступают Норвегия и США. «Нам пришлось вложиться в диверсификацию – прежде всего поставок природного газа, и это нам помогает», – сказал Домбровскис.

    Один из высокопоставленных собеседников WSJ сравнил американское предложение с уступками Невилла Чемберлена за счет Чехословакии. Тем не менее Штаты рассчитывают, что из-за резкого роста цен на энергоносители и низких запасов в хранилищах позиция европейцев может смягчиться, говорится в материале.

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    1 ноября 2026, 13:19 • Новости дня
    Новак заявил о появлении российского дизеля на европейском рынке

    Новак: Российский дизель иногда появляется в Европе под разными марками

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российское дизельное топливо иногда появляется в Европе под различными марками, несмотря на запрет на закупки российских нефтепродуктов.

    Отвечая на вопрос о возможности закупок европейцами российского газа через третьи страны, вице-премьер привел в пример ситуацию с дизельным топливом, передают «Вести».

    «Такие случаи возможны, потому что Европа же запретила закуп нефти и нефтепродуктов российских, но мы видим, что под разными марками иногда дизель российский появляется в Европе», – пояснил Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил о планах России поставить на мировые рынки около 2,15 млн тонн дизельного топлива в ноябре.

    До этого Новак заявил о готовности Москвы возобновить экспорт природного газа европейским потребителям.

    На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил продажу дизельного топлива странам Европы при наличии соответствующих запросов.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 08:13 • Новости дня
    США предложили восстановить транзит российского газа через Украину

    WSJ: США предложили план возобновления транзита российского газа через Украину

    США предложили восстановить транзит российского газа через Украину
    @ Str/ZUMAPRESS/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер инициировали скорейшее возобновление транзита российского газа в европейские страны через украинскую территорию для подготовки к энергетическому перемирию, пишут американские СМИ.

    Продажа энергоносителей пойдет через американского посредника, что позволит обойти европейские санкции и создать выгодные условия для инвесторов из США, передает RT со ссылкой на Wall Street Journal.

    Белый дом рассчитывает достичь всеобъемлющего соглашения о прекращении ударов по энергообъектам. Этот шаг необходим для подготовки трехсторонних переговоров, запланированных на ноябрь в Абу-Даби. Вашингтон также рассматривает возможность возобновления работы газопровода «Северный поток» в качестве элемента более масштабной сделки.

    «Любые экономические договоренности станут частью комплексного мирного соглашения», – заявил высокопоставленный американский чиновник. По его словам, ошибка бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель заключалась в продвижении проекта без предварительного договора с Москвой в сфере безопасности.

    В Европе проявили интерес к инициативе из-за перспективы снижения цен на газ. Изменить позицию европейцам станет проще в случае одобрения Киевом продажи ресурса в рамках прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо допустила возобновление поставок российского газа после завершения конфликта на Украине.

    В прошлом месяце администрация президента США рассмотрела идею включения европейского импорта российского природного газа в план урегулирования.

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    2 ноября 2026, 12:00 • Новости дня
    Глава Минэнерго Литвы потребовал не допустить возврата российского газа
    Глава Минэнерго Литвы потребовал не допустить возврата российского газа
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Резкий рост цен на энергоносители в Европе может привести к усилению призывов вернуться к дешевому российскому газу, заявил министр энергетики Литвы Лукас Савицкас.

    Савицкас отметил, что без четкого плана помощи странам и правительствам ЕС в управлении растущими ценами на энергию «альтернативы станут звучать громче». Европа должна избавляться от зависимостей путем инвестиций в собственную энергетику, а не возвращаться к источникам, создающим политические проблемы, передает издание Rapporteur.

    Министр напомнил, что с 1 января вступает в силу запрет ЕС на импорт морского российского газа, и выразил опасение нового шока от счетов за электроэнергию. В 2026 году Россия поставила более 10% потребляемого в блоке газа.

    Кроме того, Савицкас подчеркнул, что Литва, которая в следующем году возглавит Совет ЕС, намерена вернуть на повестку дня вопрос о запрете поставок российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев связал высокие цены на энергоносители в Евросоюзе с отказом Европы от российского газа.

    Средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 12%. На прошлой неделе спотовая цена природного газа на европейских биржах впервые с декабря 2022 года поднялась выше 1150 долларов за тысячу кубометров.

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    2 ноября 2026, 13:51 • Новости дня
    Газпром обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

    Газпром установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

    Газпром обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
    @ МЧС РФ/ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российская энергетическая компания «Газпром» обновила исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири».

    Новый рекорд объемов прокачки российского топлива китайским потребителям был установлен 1 ноября, сообщает «Газпром».

    В холдинге уточнили, что экспорт энергоресурсов осуществляется в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа, заключенного между российской компанией и китайской корпорацией CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Газпром сообщил о превышении прошлогодних показателей транспортировки российского топлива по газопроводу «Сила Сибири».

    В начале осени глава компании Алексей Миллер заявил о достижении беспрецедентных объемов суточной прокачки газа китайским потребителям.

    Весной холдинг отчитался об устойчивом превышении контрактных объемов поставок по этому маршруту.

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    3 ноября 2026, 20:37 • Новости дня
    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума

    МЭА: Запасы газа в хранилищах Европы снизились до минимума с 2013 года

    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума
    @ Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на самом низком уровне с 2013 года, ставя под угрозу прохождение отопительного сезона, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

    На конец октября европейские хранилища газа были заполнены на 75% при минимально необходимых 80%. Это самый низкий показатель за последние 13 лет, передает ТАСС со ссылкой на газету Il Sole 24 Ore, которая приводит данные доклада МЭА.

    Низкие запасы связаны с напряженной обстановкой вокруг Ормузского пролива и перебоями в судоходстве. Дефицит привел к росту цен и может спровоцировать дальнейшую напряженность на мировых рынках.

    При нынешнем уровне закачки газа отопительный сезон оказался под угрозой. Во многих европейских странах запасы значительно ниже требований ЕС, однако Италия заявляет о заполнении своих хранилищ на 95%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале отопительного сезона страны Европы установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ.

    В понедельник они не смогли заполнить хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

    В воскресенье вице-премьер России Александр Новак назвал отдельной историей выживание европейцев зимой с низкими запасами топлива.

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    3 ноября 2026, 21:23 • Новости дня
    МИД Венгрии объявил закрытым вопрос о взаимной высылке дипломатов с Россией

    МИД Венгрии: Вопрос о взаимной высылке дипломатов с Россией исчерпан

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что правительство страны считает исчерпанным вопрос в отношениях с Россией о взаимной высылке дипломатических сотрудников.

    Министр назвала произошедшее стандартной дипломатической процедурой, которая применяется при определенных обстоятельствах, передает ТАСС. «Этим шагом Венгрия стремилась обеспечить свою национальную безопасность. <…> Это стандартная процедура в дипломатических отношениях. Своими действиями венгерское правительство обозначило то, что считает неприемлемым. Мы действовали в соответствии с нормами международного права, и, на наш взгляд, этот вопрос закрыт», – заявила Орбан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан согласилась обсудить ситуацию с высылкой дипломатов на потенциальной встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    В середине сентября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об обязательном ответе Москвы на решение властей Венгрии выслать 10 российских дипломатических работников.

    В начале сентября премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объяснил решение Будапешта выслать российских дипломатов стремлением защитить национальный суверенитет.

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    3 ноября 2026, 18:46 • Новости дня
    Российский посол назвал условие возобновления поставок газа в Молдавию

    Посол Озеров допустил поставки газа в Молдавию при обращении Кишинева

    Tекст: Денис Тельманов

    Возобновление поставок российского природного газа в Молдавию станет возможным только в случае официального прямого обращения властей Кишинева к Москве, заявил посол России в республике Олег Озеров.

    «Я читаю, слышу о том, что говорят: нет никаких возможностей российский газ доставлять в Молдавию. Это кто вам сказал, что их нет? А вы к нам обращались? Если вы к нам не обращались, то и ответа, естественно, не будет. А делать умозаключения на основе собственных представлений о возможностях России некорректно», – цитирует Озерова РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что у России есть широкий спектр рычагов для влияния на ситуацию, однако Москва продолжает вести себя ответственно. По мнению Озерова, Кишинев смог бы успешно решить многие экономические проблемы при выстраивании двусторонних отношений на основе добрососедства.

    Молдавия и Приднестровье остались без российского газа после того, как Украина прекратила его транзит в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому.

    Ранее единственным поставщиком выступала компания «Молдовагаз», половина акций которой принадлежит российскому холдингу.

    С декабря 2022 года Молдавия перешла на закупки на европейских спотовых рынках через госпредприятие Energocom, что привело к росту тарифов для населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ описали возможный механизм возвращения российского газа в Европу через Украину.

    В воскресенье глава Газпрома Алексей Миллер спрогнозировал для Европы почти копию газового кризиса пятилетней давности.

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    1 ноября 2026, 14:25 • Новости дня
    Новак назвал украинские атаки на НПЗ причиной дисбаланса на рынке топлива

    Новак: Атаки Украины на энергообъекты России вызвали дисбаланс на рынке топлива

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что атаки украинских войск на российские энергетические объекты создают дополнительный дисбаланс на мировом рынке топлива.

    Новак заявил, что атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы отражаются на стоимости нефтепродуктов во всем мире, передают «Вести».

    «Безусловно, любые атаки дают дополнительный импульс дисбалансу рынка. А это, в свою очередь, влияет и на цены», – подчеркнул Новак в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Украина после некоторого перерыва возобновила атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России. Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин назвал удары украинских войск по российским предприятиям угрозой для внешних поставок топлива.

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    1 ноября 2026, 15:38 • Новости дня
    Участники ОПЕК+ приняли решение не менять квоты на добычу нефти в декабре

    Tекст: Ольга Иванова

    Семь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились сохранить максимально разрешенный уровень нефтедобычи в декабре на текущем уровне.

    Семь стран ОПЕК+, в число которых входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман, договорились сохранить максимально разрешенный уровень добычи нефти в декабре на показателях начала осени, передает РИА «Новости» со ссылкой на ОПЕК.

    Государства продолжат ежемесячно анализировать ситуацию на рынке. Следующие консультации стран-участниц соглашения и заседание министерского мониторингового комитета назначены на 29 ноября.

    С сентября группа увеличила предельный уровень добычи на 188 тыс. баррелей в сутки, завершив выход из добровольных ограничений. Альянс также постановил продлить период компенсации допущенного ранее перепроизводства нефти до декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье представители семи стран ОПЕК+ начали онлайн-встречу по добыче нефти.

    В субботу нефтедобывающие государства достигли предварительного согласия о сохранении действующих целевых показателей в декабре.

    Во вторник президент Владимир Путин отметил роль совместных действий альянса в обеспечении стабильного предложения на рынке.

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    1 ноября 2026, 13:45 • Новости дня
    Новак счел выживание европейцев зимой с низкими запасами газа отдельной историей

    Новак: Зимовка европейцев с низкими запасами газа станет отдельной историей

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак назвал отдельной историей то, как европейцы переживут зиму с низкими запасами газа.

    «Исторически сегодня самые низкие запасы в подземных газовых хранилищах, и как пройдут зиму европейцы – это будет отдельная история», – приводят слова Новака «Вести».

    На данный момент в подземных хранилищах Европейского союза находится около 82,1 млрд кубометров газа, что на 9,4 млрд кубометров уступает прошлогодним значениям. Этот объем запасов стал самым низким с 2013 года.

    Ранее сообщалось, что европейские страны к концу октября заполнили подземные хранилища газа лишь на 75,5%.

    В понедельник генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила заявил о серьезном вызове для Европы из-за заполненности газовых хранилищ менее чем на 80%.

    На прошлой неделе отбор газа из европейских подземных хранилищ превысил закачку.

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    3 ноября 2026, 17:51 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали до тысячи долларов

    Цена газа на бирже в Европе упала до тысячи долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Биржевые цены на природный газ в Европе в ходе торгов во вторник рухнули почти до тысячи долларов за тысячу кубометров на фоне консультаций Ирана и США.

    Снижение стоимости топлива произошло впервые с 21 октября на позитивном фоне относительно мирных консультаций Вашингтона и Тегерана, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных лондонской биржи ICE.

    Стоимость фьючерса с поставкой в декабре на хабе TTF в Нидерландах упала до 1004 долларов за тысячу кубометров, или 86,75 евро за мегаватт-час. Снижение в моменте превышало 9%.

    При этом спотовые цены с поставкой «на день вперед» на хабе TTF также опускались до 1010 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник рост биржевых цен на газ в Европе замедлился до 1116 долларов за тысячу кубометров.

    В понедельник стоимость топлива опустилась до 1100 долларов на фоне новостей о мирных переговорах Ирана и США.

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    2 ноября 2026, 17:47 • Новости дня
    Цена газа в Европе упала до 1100 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость газа на бирже в Европе в ходе торгов в понедельник упала почти до 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с 29 октября на фоне новостей о мирных переговорах Ирана и США.

    Цена фьючерса с поставкой в декабре на хабе TTF в Нидерландах упала до уровня около 1105 долларов за 1 тыс. куб. м, или 95,21 евро за МВт ч, передает ТАСС. Снижение в моменте превышало 3%.

    При этом спотовые цены с поставкой «на день вперед» на хабе TTF также опускались до около 1105 долларов за 1 тыс. куб. м или около 95,255 евро за МВт-ч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевые цены на газ в Европе на первых торгах ноября снизились более чем на 3%.

    В воскресенье глава Газпрома Алексей Миллер спрогнозировал рост стоимости газа в ЕС зимой до 2,5 тыс. долларов.

    На прошлой неделе европейские страны к концу октября смогли заполнить подземные хранилища газа лишь на 75,5%.

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    2 ноября 2026, 17:03 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent упала ниже 106 долларов за баррель

    Цена нефти марки Brent опустилась ниже 106 долларов впервые с 20 октября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировые цены на нефть ускорили падение до 6,5%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 106 долларов впервые с 20 октября.

    Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 6,45% относительно предыдущего закрытия – до 106,13 доллара за баррель по состоянию на 16:43 мск, передает РИА «Новости».

    Минутами ранее показатель впервые с 20 октября опустился ниже 106 долларов.

    Декабрьские фьючерсы на марку WTI подешевели на 6,6% – до 97,23 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мировые цены на нефть снизились на 4% и более в ожидании возможного урегулирования конфликта между Ираном и США.

    В пятницу стоимость барреля марки Brent с поставкой в декабре достигла 118 долларов впервые с 30 апреля.

    В июле котировки мировых цен на нефть продемонстрировали существенное падение на фоне приостановки американских ударов по иранской территории.

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    3 ноября 2026, 17:13 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent опустилась ниже 102 долларов

    Цена нефти марки Brent опустилась ниже 102 долларов впервые с 8 октября

    Tекст: Денис Тельманов

    Мировые цены на нефть показывают снижение на 2–3%, стоимость барреля марки Brent впервые с 8 октября опустилась ниже 102 долларов.

    Январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 3,09% относительно предыдущего закрытия, их цена составила 101,53 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Декабрьские фьючерсы на WTI подешевели на 2,33%, до 94,23 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 105 долларов за баррель впервые с 16 октября.

    Мировые цены на нефть ускорили падение до 6,5%. На прошлой неделе стоимость барреля марки Brent с поставкой в декабре достигла 118 долларов впервые с 30 апреля.

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