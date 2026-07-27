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Стоимость фьючерсов на нефть марок Brent и WTI пошла вниз
Котировки мировых цен на нефть продемонстрировали существенное падение на фоне приостановки американских ударов по иранской территории.
Снижение стоимости энергоносителей зафиксировано при открытии торгов, передает РИА «Новости».
По состоянию на час ночи цена октябрьских фьючерсов на марку Brent упала на 5,24% относительно предыдущего закрытия. Показатель достиг отметки 86,8 доллара за баррель.
Сентябрьские контракты на WTI также подешевели на 0,5%, опустившись до 84,7 доллара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца американские военные нанесли серию ударов по Ирану. После этого цена нефти Brent на мировых рынках достигла 76 долларов за баррель.
В конце июля командование США предложило прекратить удары в районе Ормузского пролива.