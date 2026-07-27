День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
Российский рынок акций утром показал рост
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии понедельника незначительно повышается – на 0,02%, следует из данных Московской биржи.
Российский рынок акций начал утреннюю торговую сессию с небольшим ростом на 0,02%, свидетельствуют данные Московской биржи, передает РИА «Новости». Так, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 по московскому времени достиг отметки 2165,91 пункта.
Утренняя сессия торгов на Московской бирже длится с 6.50 до 9.50 по московскому времени. Основная торговая сессия проходит с 9.50 до 19.00 по московскому времени, в этот период определяется официальное значение основного индекса Мосбиржи (iMOEX).
В течение всего торгового дня, с 7.00 до 23.50 по московскому времени, рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2). В основную сессию этот показатель совпадает с официальным индексом iMOEX.