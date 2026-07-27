Неизвестный открыл огонь по толпе прохожих в американском Чикаго

В результате стрельбы из автомобиля в Чикаго ранили шесть человек

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в одном из жилых кварталов Чикаго, передает ТАСС со ссылкой на американский канал ABC.

Злоумышленник проезжал мимо группы людей на машине и внезапно начал стрелять по прохожим. Возраст получивших ранения граждан составляет от 33 до 46 лет.

В настоящее время правоохранительные органы ведут активный розыск преступника. Мотивы совершенного нападения пока остаются невыясненными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне при стрельбе из проезжающего внедорожника на юге Чикаго пострадали 13 человек.

В сентябре прошлого года за одни выходные в этом городе погибли восемь местных жителей из-за серии перестрелок.

В июле прошлого года неизвестные открыли огонь по посетителям чикагского ночного клуба из автомобиля.