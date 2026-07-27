В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
Неизвестный открыл огонь по толпе прохожих в американском Чикаго
В результате стрельбы из автомобиля в Чикаго ранили шесть человек
В спальном районе американского мегаполиса злоумышленник на ходу обстрелял группу людей, ранив двух женщин и четверых мужчин.
Инцидент произошел в одном из жилых кварталов Чикаго, передает ТАСС со ссылкой на американский канал ABC.
Злоумышленник проезжал мимо группы людей на машине и внезапно начал стрелять по прохожим. Возраст получивших ранения граждан составляет от 33 до 46 лет.
В настоящее время правоохранительные органы ведут активный розыск преступника. Мотивы совершенного нападения пока остаются невыясненными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне при стрельбе из проезжающего внедорожника на юге Чикаго пострадали 13 человек.
В сентябре прошлого года за одни выходные в этом городе погибли восемь местных жителей из-за серии перестрелок.
В июле прошлого года неизвестные открыли огонь по посетителям чикагского ночного клуба из автомобиля.