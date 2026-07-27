Над Ярославской областью уничтожили 40 дронов ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Системы ПВО и РЭБ нейтрализовали 40 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор в Max.

В результате инцидента один мужчина получил осколочные ранения, ему оказывается необходимая медицинская помощь. В нескольких жилых домах выбиты стекла, зафиксированы повреждения автомобилей местных жителей. Власти обещают выплатить компенсации всем пострадавшим.

Губернатор призвал жителей не приближаться к фрагментам сбитых дронов и не использовать рядом с ними мобильные телефоны.

«При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами», – подчеркнул Евраев, добавив, что о находках следует сообщать по номеру 112.

Подразделения Минобороны и сотрудники силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля при атаке украинских беспилотников на Ярославскую область погиб один мужчина.

В начале месяца средства противовоздушной обороны нейтрализовали свыше 70 дронов на подлете к областному центру.

В июне в результате массированного налета на регион пострадала жительница Москвы.