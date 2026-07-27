В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
Над Ярославской областью уничтожили 40 дронов ВСУ
Российские средства ПВО отразили массированную атаку украинских дронов в Ярославской области, сообщил глава региона Михаил Евраев.
Системы ПВО и РЭБ нейтрализовали 40 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор в Max.
В результате инцидента один мужчина получил осколочные ранения, ему оказывается необходимая медицинская помощь. В нескольких жилых домах выбиты стекла, зафиксированы повреждения автомобилей местных жителей. Власти обещают выплатить компенсации всем пострадавшим.
Губернатор призвал жителей не приближаться к фрагментам сбитых дронов и не использовать рядом с ними мобильные телефоны.
«При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами», – подчеркнул Евраев, добавив, что о находках следует сообщать по номеру 112.
Подразделения Минобороны и сотрудники силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля при атаке украинских беспилотников на Ярославскую область погиб один мужчина.
В начале месяца средства противовоздушной обороны нейтрализовали свыше 70 дронов на подлете к областному центру.
В июне в результате массированного налета на регион пострадала жительница Москвы.