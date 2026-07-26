Tекст: Дарья Григоренко

«Пятью авиабомбами ФАБ-250 был нанесен удар по пункту временной дислокации 117-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Райгородок в ДНР. Еще четырьмя авиабомбами ФАБ-500 уничтожен пункт управления БПЛА 15-й отдельной бригады национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье в ДНР», – сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Помимо этого, авиация нанесла удар по позициям противника в Сумской области. В районе населенного пункта Кияница с помощью авиабомб ФАБ-500 был разрушен пункт временной дислокации 71-й отдельной аэромобильной бригады украинской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар пятью авиабомбами по пункту временной дислокации украинских войск в населенном пункте Щурово.

Несколькими неделями ранее российская авиация атаковала пункт управления беспилотниками в районе Доброполья.

В начале месяца Воздушно-космические силы России поразили военные объекты противника в Донецкой народной республике и Сумской области.