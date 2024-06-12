Орбан: Венгрия против вовлечения НАТО на Украине, но не может этому помешать

Tекст: Алексей Дегтярев

Будапешт не намерен участвовать в военных операциях за пределами территории военного блока, об этом Орбан заявил в ходе переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

При этом Венгрия вынуждена признать, что у нее «нет возможности и сил изменить ситуацию». Большая часть стран НАТО занимают противоположную позицию и настаивают «на других решениях», сказал Орбан.

Вместе с тем НАТО гарантировало, что венгерской стороне, что любые действия за пределами территории альянса для его членов являются добровольными.

Венгрия не станет блокировать решения других членов блока по «долгосрочной помощи» Украине и лидирующей помощи альянса по помощи киевскому режиму, но при этом Венгрия «не будет частью этого», добавил Орбан.

Ранее СМИ сообщили, что страны «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония) изучают возможность исключить Венгрию из группы из-за ее позиции по Украине.