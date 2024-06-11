В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.0 комментариев
Венгрии пригрозили исключением из «Бухарестской девятки» за позицию по Украине
Financial Times: Венгрия может быть исключена из «Бухарестской девятки» из-за позиции по Украине
Дипломаты стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония) обсуждают возможность исключения Венгрии из группы из-за ее позиции по Украине, пишет Financial Times.
По данным издания, Венгрия на последних встречах группы блокировала решения об увеличении помощи Украине, в том числе военной по линии НАТО, а также об ускорении рассмотрения заявки Киева на вступление в альянс, передает ТАСС.
Также FT подчеркивает, что данные обсуждения носят очень серьезный характер – встреча в Риге 11 июня может стать для Венгрии последней в составе «девятки».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что доволен итогами выборов в Европарламент. По его словам, удалось «замедлить поезд», который нес Европу к новой войне.