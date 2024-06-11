Венгрии пригрозили исключением из «Бухарестской девятки» за позицию по Украине

Financial Times: Венгрия может быть исключена из «Бухарестской девятки» из-за позиции по Украине

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, Венгрия на последних встречах группы блокировала решения об увеличении помощи Украине, в том числе военной по линии НАТО, а также об ускорении рассмотрения заявки Киева на вступление в альянс, передает ТАСС.

Также FT подчеркивает, что данные обсуждения носят очень серьезный характер – встреча в Риге 11 июня может стать для Венгрии последней в составе «девятки».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что доволен итогами выборов в Европарламент. По его словам, удалось «замедлить поезд», который нес Европу к новой войне.