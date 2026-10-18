Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Посольство Турции в Баку обвинило азербайджанский портал Qafqazinfo в клевете
Информация в материале портала Qafqazinfo, связанная с визитом министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Азербайджан, является клеветой, заявило посольство Турции в Баку.
Азербайджанский портал Qafqazinfo сообщил, что Фидан во время визита в Баку для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии встретился с Фондом помощи молодежи и якобы дал ему «определенные указания». В материале также сказано, что фонд связан с турецкой разведкой и используется для формирования «мягкой силы» и подготовки агентов влияния, передает РИА «Новости».
В посольстве Турции в Баку заявили, что «текст новости портала Qafqazinfo полностью основан на необоснованной клевете», и назвали публикацию попыткой распространения дезинформации силами, которые стремятся навредить отношениям Турции и Азербайджана.
Дипломаты подчеркнули, что во время визита Фидан встречался с представителями организации, действующей в Азербайджане на легальных основаниях, но никаких тайных контактов не проводил и указаний не отдавал.
«Утверждения о якобы планах вмешаться во внутренние дела, разведывательных операциях, планах устроить переворот и хаос, подготовке агентов влияния являются намеренной ложью, цель которой – подстрекательство братского народа Азербайджана против Турции», – подчеркнуло посольство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Азербайджана и турецкая компания Roketsan подписали контракт на поставку систем береговой обороны Barbaros для азербайджанских вооруженных сил.
Турция заключила масштабное соглашение о поставках газа из Азербайджана.