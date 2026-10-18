Посольство Турции в Баку обвинило азербайджанский портал Qafqazinfo в клевете

Tекст: Антон Антонов

Азербайджанский портал Qafqazinfo сообщил, что Фидан во время визита в Баку для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии встретился с Фондом помощи молодежи и якобы дал ему «определенные указания». В материале также сказано, что фонд связан с турецкой разведкой и используется для формирования «мягкой силы» и подготовки агентов влияния, передает РИА «Новости».

В посольстве Турции в Баку заявили, что «текст новости портала Qafqazinfo полностью основан на необоснованной клевете», и назвали публикацию попыткой распространения дезинформации силами, которые стремятся навредить отношениям Турции и Азербайджана.

Дипломаты подчеркнули, что во время визита Фидан встречался с представителями организации, действующей в Азербайджане на легальных основаниях, но никаких тайных контактов не проводил и указаний не отдавал.

«Утверждения о якобы планах вмешаться во внутренние дела, разведывательных операциях, планах устроить переворот и хаос, подготовке агентов влияния являются намеренной ложью, цель которой – подстрекательство братского народа Азербайджана против Турции», – подчеркнуло посольство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Азербайджана и турецкая компания Roketsan подписали контракт на поставку систем береговой обороны Barbaros для азербайджанских вооруженных сил.

Турция заключила масштабное соглашение о поставках газа из Азербайджана.