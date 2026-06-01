Турция заключила масштабное соглашение о поставках газа из Азербайджана
Турецкая BOTAS согласовала импорт 33 млрд кубометров газа из Азербайджана
Анкара подписала 15-летний контракт на закупку голубого топлива с месторождения Апшерон для укрепления статуса международного энергетического хаба.
Турецкая нефтегазовая компания BOTAS оформила долгосрочный договор на закупку энергоносителей, передает РИА «Новости». Документ рассчитан на 15 лет и предусматривает масштабный импорт топлива.
«BOTAS заключила соглашение с SOCAR, TotalEnergies и ADNOC на 15 лет по новым поставкам газа. В соответствии с ним за счет новых инвестиций с 2029 года Турция получит в общей сложности 33 млрд кубометров газа», – заявили в министерстве энергетики и природных ресурсов.
В ведомстве подчеркнули, что сделка ускорит трансформацию государства в крупный энергетический центр. Инициатива также повысит надежность обеспечения Европы необходимыми ресурсами.
Сегодня главными экспортерами природного газа на турецкий рынок выступают Россия, Азербайджан и Иран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Анкара и Баку договорились о долгосрочных поставках природного газа. В том же месяце Азербайджан начал экспорт топлива в Германию и Австрию через Трансадриатический газопровод.
В прошлом году турецкие компании провели переговоры с Газпромом о продлении истекающих контрактов.