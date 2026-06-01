Домашняя овчарка насмерть загрызла маленького ребенка в Приморье
В одном из сел Приморского края сторожевой пес набросился на малыша из-за попытки потрогать миску с собачьей едой, ребенок погиб, сообщили в региональном Минздраве.
Инцидент случился на территории частного дома в многодетной семье, указали в ведомстве, передает ТАСС.
«Мальчик, находясь со старшей сестрой, тронул миску с едой домашней сторожевой овчарки. В 13.35 поступил вызов, в 13.49 прибывшая на место происшествия бригада медиков Пограничной ЦРБ после проведения всех реанимационных мероприятий констатировала смерть», – пояснили в министерстве.
Специалисты оказывают психологическую помощь родителям. Региональная прокуратура начала проверку обстоятельств гибели малыша 2024 года рождения.
Установлено, что смертельные травмы нанесла собака, принадлежащая семье. Надзорное ведомство признало законным возбуждение уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, ход расследования взят под контроль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле следователи возбудили уголовное дело из-за нападения домашнего алабая на школьницу в Томской области. Осенью прошлого года в Хакасии домашняя немецкая овчарка покусала семилетнюю девочку.