Пашинян поблагодарил Путина за сбалансированную позицию по спорным вопросам
Премьер-министр Армении Никол Пашинин выразил признательность президенту России Владимиру Путину за поддержку и дружелюбный тон в обсуждении спорных вопросов; стороны также договорились о скорой встрече.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой армянского правительства Николом Пашиняном, передает ТАСС. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня.
«Премьер-министр Армении поблагодарил президента России за сбалансированную позицию по ряду вопросов, вызывающих разногласия, за дружелюбный тон, а также за поддержку», – сообщили в пресс-службе армянского премьера. Лидеры двух стран условились продолжить обсуждение в ближайшее удобное время в формате очной встречи.
Напомним, что предыдущие личные переговоры Владимира Путина и Никола Пашиняна состоялись 1 апреля в Москве.
