Религиовед Силантьев: Дмитрий Донской заложил основы единства России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Дмитрий Донской – один из самых значимых государственных деятелей в истории нашей страны. Он по праву входит в число основателей российской государственности, чтится как объединитель русских земель. Под его руководством русское воинство одержало победу в Куликовской битве», – пояснил Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора.

Эксперт напомнил, что эта победа стала символом национального единства Руси. «В битву вступили жители довольно разрозненных удельных княжеств. Вернувшиеся триумфаторы были уже единым русским народом. Как говорил историк Лев Гумилев: «На Куликово поле пришли москвичи, серпуховчане, ростовчане, белозерцы, смоляне, муромляне, а ушли с него – русские», – продолжил спикер.

Собеседник подчеркнул: Дмитрий Донской возглавил войско, которое сокрушило миф о непобедимости Орды. «Неслучайно он и сегодня является одним из покровителей русского воинства, наряду с Александром Невским и Федором Ушаковым. Единство, духовные ценности и готовность защищать Родину остаются основой силы России», – пояснил он.

«В тяжелейшие моменты истории одним из врагов нашей страны становились внутренние распри, гражданские войны. Когда же русский народ преодолевал раздробленность и объединялся, его сила оказывалась непреодолимой для любого внешнего противника», – детализировал спикер.

«Важно, что князь оказался также очень эффективным государственным деятелем. Добрая память о нем сохранялась даже в советское время», – добавил Силантьев. Он напомнил, что в 2004 году Священный синод РПЦ учредил орден Дмитрия Донского, вручаемый за военные заслуги, вклад в развитие взаимодействия между церковью и армией, а также за духовно-нравственную поддержку военнослужащих.

1 июня (19 мая по старому стилю) РПЦ отмечает день памяти Дмитрия Донского. Князь, канонизированный в 1988 году за праведную жизнь и заслуги перед отечеством, вошел в историю как полководец, сплотивший русские земли и разгромивший ордынцев в Куликовской битве 1380 года.

В понедельник по благословению патриарха Кирилла в центре Москвы в честь праздника прошел крестный ход. Торжества начались с литургии в Спасо-Андрониковом монастыре, затем верующие проследовали к памятнику Донскому на пересечении Николоямской и Яузской улиц. Там провели праздничный молебен с чтением акафиста и возложением цветов.