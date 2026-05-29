Российские космонавты оценили удобство перемещения на роботе-манипуляторе ERA

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев 27 мая совершили выход в открытый космос, в ходе которого переместились с модуля «Звезда» на модуль «Наука» с помощью робота-манипулятора ERA, передает РИА «Новости».

Роботом управлял космонавт Андрей Федяев, находившийся внутри станции. По его словам, сразу два человека перемещались на одном манипуляторе впервые, и задача была выполнена успешно.

«Как мы поняли, это очень удобно, это экономит космонавтам, которые находятся в открытом космосе, силы. Вместо того, чтобы самим перемещаться, они могут в это время еще и отдохнуть, пока перемещаются на руке. Поэтому надеюсь, что и дальше будем практиковать подобного рода перемещения космонавтов», – сообщил Федяев во время сеанса связи с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым и советником премьер-министра Индии Аджитом Довалом.

В свою очередь Кудь-Сверчков пояснил, что работа в скафандре требует серьезных физических усилий из-за его жесткости. Самым трудным он назвал мелкие движения пальцами и руками, так как перчатка постоянно сопротивляется. Космонавт добавил, что для успешной внекорабельной деятельности необходима хорошая физическая подготовка, которая достигается тренировками в Центре подготовки космонавтов.

Во время выхода в открытый космос Кудь-Сверчков и Микаев установили аппаратуру для изучения солнечных вспышек. Также они забрали кассету эксперимента по выращиванию полупроводников и контейнер с бактериями и семенами, находившимися в открытом космосе почти пять лет. Тем временем Мантуров и Довал посетили Национальный космический центр имени Терешковой и осмотрели экспозицию космической техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Роскосмос» запланировала выход Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева в открытый космос на 27 мая.

Российские космонавты приступили к внекорабельной деятельности для монтажа радиотелескопа «Солнце-Терагерц».

Во время работы командир экипажа развернул бумажный лист с шуточным посланием для своей мамы.