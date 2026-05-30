Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».3 комментария
Глава АЕБ предложил начать отношения РФ и Европы с «чистого листа»
Глава АЕБ Шиллинг предложил начать отношения РФ и Европы с «чистого листа»
Российским властям и европейским предпринимателям стоит забыть прошлые разногласия и выстраивать новое сотрудничество без оглядки на прежние конфликты, считают в Ассоциации европейского бизнеса
Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг считает, что при возобновлении работы европейских компаний на российском рынке отношения следует начинать заново. Такое мнение он высказал в интервью РБК.
«Когда мы идем на восстановление, на перестройку отношений, перемирие, невозможно смотреть в прошлое и говорить: «А ты вот так неправильно делал!» Это как супружеская ссора: если муж и жена хотят помириться, надо мириться. Нельзя идти в будущее, смотря назад. Наша позиция - нужно начать с чистого листа. Если этот момент наступит», – подчеркнул Шиллинг.
Руководитель организации уверен, что при восстановлении контактов обе стороны будут ориентироваться на долгосрочные перспективы и взаимную выгоду. При этом эксперт признал, что сейчас разговоры о возвращении европейских предприятий носят преимущественно теоретический характер. В ассоциации изначально осознавали сложность этого вопроса, требующего глубокого анализа и тщательной подготовки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о готовности России к возвращению европейских компаний.
Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев сообщил о намерении ряда немецких предприятий возобновить работу на отечественном рынке. А президент Эстонии Алар Карис отметил ожидание европейским бизнесом завершения украинского конфликта для восстановления своей деятельности.