Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».0 комментариев
МИД констатировал падение диалога Москвы и Берлина «ниже плинтуса»
Замглавы МИД Любинский заявил об отсутствии диалога России и ФРГ
Межгосударственные контакты между Россией и ФРГ полностью прекратились, при этом текущая ситуация исключает возможность возобновления дипломатического взаимодействия в обозримом будущем, отметили в МИД.
Дипломатические отношения России и Германии достигли критически низкой отметки. Высокопоставленный представитель российского внешнеполитического ведомства Дмитрий Любинский в беседе с ТАСС оценил текущее положение дел как беспрецедентно сложное.
«У нас диалог с Германией отсутствует полностью. Говорить, что реваншистские заявления властей ФРГ могут его как-то еще осложнить было бы преувеличением, потому что осложнить его практически невозможно, он находится уже ниже плинтуса», – подчеркнул он.
Заместитель министра добавил, что сейчас не наблюдается абсолютно никаких условий для возвращения к конструктивному обсуждению накопившихся проблем. Перспективы завязывания каких-либо контактов с Берлином остаются нулевыми.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Государственной думы заявили о возвращении Берлина на путь реваншизма. Ранее Любинский указал на масштабное перевооружение немецкой армии для сдерживания России. До этого дипломат уже констатировал падение двусторонних отношений до низшей точки с момента образования ФРГ.