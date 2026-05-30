Депутат Рады сообщила о планах по ужесточению мобилизации на Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Бобровской, реформа мобилизации на Украине предусматривает ужесточение мер против уклонистов, находящихся в розыске, передает РИА «Новости».

Депутат Рады подчеркнула, что парламент ожидает соответствующих предложений от министерства обороны страны, и назвала предстоящий процесс крайне сложным.

«Он будет очень болезненным для тех, кто сегодня в розыске, но у нас просто нет других выходов. Если человек не хочет по-хорошему, а нужно попробовать по-хорошему, тогда государство должно применять свои санкции, свои меры принуждения для того, чтобы человек дошел до военной службы», – заявила парламентарий.

В начале мая секретарь комитета Рады по нацбезопасности Роман Костенко сообщил о намерениях переименовать военкоматы в «Офисы призыва» из-за трудностей с набором людей. Ранее министр обороны Михаил Федоров отмечал, что центры комплектования ассоциируются у населения с коррупцией и безнаказанностью, а не с защитой государства.

В апреле текущего года Министерство обороны Украины обсудило возможность полной отмены брони от призыва.

На прошлой неделе украинские граждане трижды силой отбили задержанных мужчин у сотрудников военкоматов.

