    В падении дрона в Румынии просматривается провокация Украины
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным
    Россельхознадзор сообщил о частичном запрете на ввоз узбекских овощей
    В Третьяковской галерее прошли обыски по делу о подделках
    Путин объяснил, чем Армении грозит разрыв с ЕАЭС
    Путин призвал Армению ускорить референдум о членстве в ЕАЭС
    Путин предупредил о готовности сравнять с землей атакующих российские базы
    Путин назвал позором освещение на Западе удара ВСУ по Старобельску
    Россия передала США обломки атаковавших резиденцию Путина беспилотников
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    29 мая 2026, 20:37 • Новости дня

    Силы ПВО за день уничтожили 24 украинских БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Системы противовоздушной обороны перехватили 24 украинских дрона над четырьмя регионами, сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны сообщило в Max, что в течение дня в период с 08.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей и над акваторией Черного моря.

    Ранее силы ПВО сбили три БПЛА над Севастополем.

    29 мая 2026, 01:48 • Новости дня
    Посол объяснил молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии отказались публично осудить удар ВСУ по гражданскому колледжу в Старобельске, ограничившись сочувствием в ходе закрытой дипломатической встречи, потому что им не хватило мужества, считает посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    «Отмечу, что в ходе беседы представительница конфедерации высказала соболезнования в связи с трагедией в Старобельске. Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публично», – сказал дипломат ТАСС.

    По словам Гармонина, 28 мая на встрече в швейцарском внешнеполитическом ведомстве обсуждалась обеспокоенность эскалацией и применением российских ракет «Орешник».

    Посол указал, что кулуарный подход Берна все же отличается от позиции большинства европейских столиц, которые полностью игнорируют военные преступления Киева. Он также призвал конфедерацию серьезно отнестись к рекомендации об эвакуации дипломатов из украинской столицы.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после посещения места трагедии в Старобельске журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске, а корреспондент Al Arabiya убедился в гражданском статусе колледжа в Старобельске.

    Додик назвал удар ВСУ по Старобельску беспрецедентным военным преступлением. В ООН призвали к независимому расследованию после ударов ВСУ в Старобельске.

    29 мая 2026, 14:14 • Новости дня
    Захарова дала оценку заявлениям лидеров ЕС по инциденту с дроном в Румынии

    Tекст: Олег Исайченко

    Tекст: Олег Исайченко

    Представители ЕС неспроста обвиняют Россию в инциденте с упавшим БПЛА в Румынии. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Все эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений Владимира Зеленского», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Накануне в ходе брифинга она подчеркнула: кровь детей – жертв удара ВСУ в Старобельске на руках Запада. Напомним, ВСУ атаковали колледж и общежитие в Старобельске (ЛНР) в ночь на 22 мая. При ударе погиб 21 человек.

    На этом фоне особо цинично выглядит реакция представителей ЕС и НАТО на инцидент с попаданием дрона в жилой дом в Румынии. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «перешла еще одну черту». Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    Напомним, в ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    29 мая 2026, 20:55 • Видео
    Румынию втягивают в войну

    Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    29 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили четыре населенных пункта
    Tекст: Мария Иванова

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска за последние сутки освободили Лесное и Новоподгородное в Днепропетровской области, Караичное и Бударки в Харьковской области, всего же за неделю они взяли под контроль десять населенных пунктов в зоне СВО.

    За последние сутки группировкой «Север» освобождены Бударки и Караичное в Харьковской области, говорится в сообщении на канале Max Минобороны.

    А с 23 по 29 мая в результате действий подразделений группировки «Север» установлен контроль над Грановым и Нововасилевкой в Харьковской области, Запсельем и Рясным в Сумской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.

    Всего же в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 1245 военнослужащих, десять бронемашин, семь орудий полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.

    За истекшие сутки подразделения группировки «Центр» освободили Новоподгородное в Днепропетровской области. В течение недели нанесено поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    За неделю потери противника на этом направлении составили более 2250 военнослужащих, танк, 22 бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В результате наступления группировки «Восток» за последние сутки освобожден населенный пункт Лесное в Днепропетровской области. А за прошедшую неделю освобождены Воздвижевка в Запорожской области и Добропасово в Днепропетровской области.

    В течение недели нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили свыше 1970 военнослужащих, 16 бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковскую Нововасилевку.

    Ранее они освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов. А до этого освободили Запселье и Рясное в Сумской области.

    29 мая 2026, 13:36 • Новости дня
    Сенатор указал на цель лидеров Европы в инциденте с дроном в Румынии

    Сенатор Джабаров: ЕС бездоказательно обвинил Россию в инциденте с дроном в Румынии

    Tекст: Олег Исайченко

    Tекст: Олег Исайченко

    Представители ЕС и НАТО привыкли бездоказательно обвинять во всем Москву. В случае с инцидентом в румынском городе Галац они ограничатся пустыми заявлениями, а если и проведут расследование, то о его результатах никто из «обвинителей» говорить не станет. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Владимир Джабаров. Ранее руководство Евросоюза обвинило Россию в падении дрона в Румынии.

    «Я не исключаю, что инцидент с беспилотником на востоке Румынии – сознательная провокация Украины, которая преследует несколько целей. Среди них – оправдать свою безрассудную деятельность, «замазать» Россию черной краской, а также обострить отношения Москвы и Европы на фоне звучащих заявлений о потенциальных переговорах», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    При этом представители и ЕС, и НАТО обвиняют в произошедшем в городе Галац Россию, не подкрепляя свои слова доказательствами, добавил собеседник. «Очевидно, с чем это связано – у них во всем виновата наша страна. Но европейским политикам следует обратиться к здравому смыслу и задаться вопросом: для чего России отправлять беспилотники в Румынию? Я не вижу никакой цели», – рассуждает парламентарий.

    На этом фоне Джабаров упомянул другие инциденты с беспилотниками: неоднократно доказывалось, что это украинские аппараты. Однако европейцам это не мешало выдвигать обвинения в адрес России. По мнению сенатора, на звучащие обвинения Москве следует реагировать спокойно и отвечать достойно.

    «Пусть приглашают специалистов, обследуют место падения беспилотника. Тогда многое прояснится. Вот только они ограничатся пустыми заявлениями, а если и проведут расследование, то о его результатах никто из «обвинителей» говорить не станет. Для них главное – пошуметь, создать фон, настроить всех против России», – заключил Джабаров.

    В ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов, часть из них покинула здание самостоятельно.

    Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что радары зафиксировали нарушение воздушного пространства, после чего в воздух подняли два истребителя F-16 и вертолет, а пилотам было разрешено поражать цели. Однако румынские военные не смогли перехватить беспилотный аппарат.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    Президент Румынии Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны. Он возложил ответственность за попадание БПЛА в дом на Россию. «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации», – написал глава государства, добавив, что намерен сообщить о случившемся Совету Безопасности ООН.

    Сообщается, что Бухарест проинформировал союзников по НАТО и генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о произошедшем, а также попросил ускорить процесс передачи стране средств для борьбы с беспилотниками. Рютте находится на связи с властями Румынии после инцидента с дроном, заявила представитель блока Аллисон Харт. Она заверила, что НАТО продолжит укреплять оборону от всех угроз, включая БПЛА.

    В конце апреля румынский министр национальной обороны Раду Мируцэ заявил, что страна создаст «стену» из средств ПВО для защиты от беспилотников. Однако, сетовал он, пока полностью закрыть небо от новых угроз не удается. «Мы защищаем населенные пункты, перемещаем наземные средства в зависимости от того, как мы видим ситуацию на другом берегу Дуная», – добавил чиновник.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с попаданием дрона в жилой дом в Румынии заявила, что Россия «перешла еще одну черту». По ее словам, Брюссель полностью солидарен с Бухарестом. «По мере того как мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию», – добавила она.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». «ЕС един в усилении давления на Россию посредством санкций и укреплении оборонительных возможностей, в частности вдоль нашей восточной границы», – заявил он. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    29 мая 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как ВСУ избавляются от останков наемников в селе Бударки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» за истекшие сутки громили живую силу и технику ВСУ на Харьковском напарвлении в районах Петровки, Сосновки, Рубежного, Прудянки, Великого Бурлука и Избицкого.

    «Украинские пограничники из 1 пого сожгли несколько некогда жилых домов в селе Бударки. Таким образом, националисты зачастую уничтожают тела иностранных наемников», – поделились бойцы с неофициальным Max-каналом группы войск «Северный Ветер».

    В районах Гранова и Ветеринарного штурмовики «Севера» продолжают зачистку лесных массивов. На Волчанском направлении бойцы продвинулись на 14 участках на расстояние до 800 метров.

    Стрелковые бои длятся в сёлах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении «Северяне» продвинулись на почти 900 метров на четырех участках: в селе Бударки и на северо-западе Купянского района.

    На Сумском направлении противник терял в личном составе и технике в районах Эсмани, Храповщины, Кияницы, Большой (Великой) Рыбицы, Вольной Слободы, Пустогорода, Малой Слободки и посёлка Хотень. В Сумском районе российские бойцы продвинулись на 21 участке до 900 метров.

    Стрелковые бои идут в Иволжанском, Кондратовке, Писаревке и окрестностях. В Краснопольском районе стрелковые бои – между населенными пунктами Лесное и Таратутино.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» близ Уланово Сумской области разгромили две штурм-группы ВСУ. Минобороны 28 мая подтвердило переход Нововасилевки под контроль российских бойцов. Марочко сообщил о глубоком вскрытии обороны ВСУ у Нововасилевки.

    29 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине запаниковали из-за выхода ВС России к последней линии обороны ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие продвигаются к финальным оборонительным рубежам украинских сил в Запорожской области, создавая критическое положение для противника, отмечают украинские военные аналитики.

    Вооруженные силы России выходят на последнюю линию обороны ВСУ в Запорожской области. Об этом в беседе с ТСН заявил украинский военный аналитик Олег Жданов, пишет «Российская газета».

    Эксперт подчеркнул, что украинские подразделения оказались в крайне тяжелой ситуации в районе Гуляйполя. Оттуда российские войска продолжают наступление в направлении Доброполья. Именно на этом участке располагается последний оборонительный рубеж, возведенный еще до 2014 года.

    «Дальше поле и до самого Днепра. Там надо делать оборонительные рубежи», – отметил Жданов.

    Аналитик также предупредил о растущих рисках для украинских солдат на славяно-краматорском направлении в ДНР. Опасность значительно возрастет после вероятной утраты контроля над Константиновкой, за которую в настоящее время продолжаются активные боевые действия. Потеря этого населенного пункта может стать переломным моментом, позволив российской армии выйти к Дружковке – следующему городу на пути к Краматорску.

    Ранее российские войска освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области. Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения скрывают от высшего командования большие потери в Константиновке. До этого армия России вышла на окраины Гуляйполя.

    29 мая 2026, 03:44 • Новости дня
    Небензя поговоркой высказался о постпреде Украины в ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН по Украине высказался о любителе поговорок – Андрее Мельнике, своем украинском коллеге, отметив, что исправно посещает и слушает все его выступления, признавшись, что без особого удовольствия.

    «Я всегда присутствую на его выступлениях. Не могу сказать, что я испытываю удовольствие, слушая его, но, тем не менее, я никогда не покидаю зал, пока его не выслушаю. Сегодня речь идет не о сарказме и иронии, которые переполняли постпреда Украины. Речь идет о другом – все это выглядело как достаточно жалкая попытка оправдать то, что произошло в ночь на 22 мая в Старобельске. Обратите внимание: украинский постпред не отрицал того, что там погибли люди. Но его аргумент был в том, что это были не дети, а взрослые люди», – заявил российский дипломат.

    Кроме того, заявления о сфабрикованном нарративе вокруг трагедии в Одессе в мае 2014 года, когда погибли 45 человек, находятся за гранью. Небензя добавил, что никакое жонглирование цифрами не поможет скрыть правду.

    «Украинский постпред любит русские поговорки. Я тоже позволю себе употребить одну. Все это выглядело как в русской поговорке – «на воре и шапка горит», – сказал Небензя.

    Он сообщил о готовности направить украинскому коллеге факты и свидетельства очевидцев о событиях в Старобельске. Если тот откажется принять письмо, информация будет передана через механизмы Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

    Напомним, несколькими днями ранее Небензя призвал постпреда Украины Мельника точнее цитировать русский фольклор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Додик назвал удар ВСУ по Старобельску беспрецедентным военным преступлением. В ООН призвали к независимому расследованию ударов ВСУ. Посол объяснил публичное молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске.

    28 мая 2026, 22:21 • Новости дня
    Ударные дроны ВСУ атаковали трамвайное депо в Донецке
    Tекст: Вера Басилая

    Tекст: Вера Басилая

    В Куйбышевском районе Донецка в результате налета беспилотников повреждены несколько административных зданий и пять трамваев, сообщили в следственных органах.

    Следственные органы зафиксировали последствия удара ВСУ по трамвайному депо в Донецке, передает РИА «Новости».

    «В ходе осмотра места обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, трех ударных БПЛА самолетного типа иностранного производства», – заявил представитель ведомства.

    Специалисты изымут найденные осколки и направят их на специальную экспертизу. Это позволит установить точный тип использованного противником взрывного устройства.

    Следователи уточнили, что из-за взрывов серьезные повреждения получили два здания на территории депо. Кроме того, пострадали пять трамваев, у которых выбиты стекла и разрушены кузова. Информация о жертвах среди мирного населения не поступала.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели ремонтной бригады «Воды Донбасса» при атаке ВСУ.

    29 мая 2026, 02:45 • Новости дня
    Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Реакция европейских государств на трагедию в Старобельске продемонстрировала двойные стандарты международного сообщества и упорный отказ признавать преступления Киева против мирных жителей, отметил постпред России в ООН Василий Небензя на посвященном Украине заседании СБ.

    «О каком человеческом сострадании с их стороны может идти речь, когда кровь детей Старобельска и на их руках?! Ведь их страны на протяжении многих лет снабжают террористический режим Зеленского деньгами, разведданными, оружием, боеприпасами, вдохновляют его на новые преступления против мирных жителей, а затем прикрывают его, рисуя его в роли жертвы. Секретариат ООН, столь оперативный в одних случаях, к сожалению, вновь ограничился общей риторикой и максимально обтекаемыми формулировками, уклонившись от прямой оценки действий Киева», – констатировал дипломат в ходе выступления.

    Небензя указал на то, что западные страны предпочли проигнорировать катастрофу, попытавшись переложить вину на Москву и повторяя небылицы о якобы отсутствующем доступе к месту трагедии. Однако представители ООН могут свободно посещать территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и принципиально не используют эту возможность.

    Особенно дипломат поразился лицемерием и циничной реакцией делегаций европейских стран, которые обычно мгновенно выступают с обвинениями в адрес России, когда им это политически удобно.

    «Почему одни жертвы заслуживают немедленного сострадания, а другие – нет? Почему гибель несовершеннолетних в одном месте становится поводом для громких заявлений и осуждений, а гибель детей в Старобельске встречает молчание? Вот вам очередное яркое проявление «двойных стандартов» и лицемерия Запада», – подчеркнул Небензя.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Додик назвал удар ВСУ по Старобельску беспрецедентным военным преступлением. В ООН призвали к независимому расследованию ударов ВСУ. Посол объяснил публичное молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске.

    29 мая 2026, 03:02 • Новости дня
    Эксперт: ВС России готовят огневые мешки для ВСУ под Константиновкой

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие у Ильиновки и Новодмитровки под Константиновкой в Донецкой Народной Республике (ДНР) готовят противнику огневые мешки, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Идет работа северо-восточнее от Ильиновки и юго-западнее от Новодмитровки. По сути, уже видно, что мы готовим огневые мешки для украинских боевиков. И касаемо продвижения на данном направлении, то оно за истекшие сутки немного ускорилось», – сказал он ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ДНР рассказали об охвате Константиновки с востока. Пушилин сообщил о начале боев внутри Рай-Александровки. Военный эксперт объяснил обилие биолабораторий США на Украине.


    29 мая 2026, 06:57 • Новости дня
    Российская артиллерия обрушила шквал огня на позиции ВСУ под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллеристы российской группировки войск «Север» более 340 раз за ночь атаковали позиции ВСУ под Харьковом и Сумами, сообщили в группировке.

    Подразделения российской армии продолжают успешные действия на харьковском и сумском направлениях, передает РИА «Новости». «Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» за ночь выполнили более 340 огневых задач, из них свыше 50 в рамках контрбатарейной борьбы», – сообщили в группировке.

    В результате точных попаданий противник потерял свыше 50 человек живой силы, пять машин и восемь пунктов управления беспилотниками. Кроме того, была уничтожена одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Военные добавили, что бойцы ежедневно продвигаются вперед, оттесняя украинские силы от государственной границы ради безопасности мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовики группировки «Север» продолжили продвижение вглубь Сумской области.

    Российские военнослужащие отбили попытку контратаки противника в районе Избицкого.

    Министерство обороны России отчиталось об улучшении тактического положения на данном направлении.

    29 мая 2026, 04:15 • Новости дня
    Марочко сообщил о глубоком вскрытии обороны ВСУ у Нововасилевки

    Tекст: Катерина Туманова

    Взятие под контроль Нововасилевки Харьковской области позволило российским бойцам значительно продвинуться вглубь позиций ВСУ и нарушить логистику, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские войска успешно расширяют буферную зону в Харьковской области, продвинувшись на 10 км вглубь обороны ВСУ после взятия Нововасилевки, передает ТАСС.

    Наступление на запад от села продолжается, что позволяет перерезать пути снабжения украинских формирований на границе с Белгородской областью.

    «Участок севернее населенного пункта Двуречная – это как раз Митрофановка, Колодезное – это те населенные пункты, которые украинские боевики еще пытаются удерживать, но вместе с тем, как мы видим, наше продвижение свидетельствует о том, что проседает линия обороны противника на данном участке», – заявил Марочко.

    Минобороны России 28 мая официально подтвердило переход Нововасилевки под контроль отечественных сил. В результате успешных действий армия смогла отдалиться от государственной границы на 15 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов. Боец отряда «Шторм-1» голыми руками поймал украинский дрон.


    29 мая 2026, 03:16 • Новости дня
    Директор ЗАЭС рассказал, как эвакуация части жителей повлияла на удары ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Принудительный вывоз мирного населения из подконтрольных Киеву городов Днепропетровской области – Никополя и Марганца – никак не отразился на регулярности атак украинских войск по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил ее директор Юрий Черничук.

    «На интенсивность, на частоту и на количество обстрелов это, наверное, никак не повлияло. У военнослужащих Украины свои задачи, свои цели, поэтому они их выполняют независимо от наличия гражданского населения», – сказал Черничук ТАСС.

    Местные власти 12 мая объявили принудительную эвакуацию семей с детьми в нескольких районах Никополя, Марганца, которые находятся на подконтрольном ВСУ правом берегу Днепра. Также эвакуацию объявили из ряда населенных пунктов Днепропетровской области на юго-востоке Украины.

    Ранее оперативные службы Запорожской области сообщали, что именно из Никополя и Марганца ведутся обстрелы находящихся на левобережье населенных пунктов, в частности, Энергодара.

    Напомним, 27 мая Энергодар подвергся массированному удару украинских БПЛА с 50 взрывами. Лихачев обратился к жителям Энергодара на фоне обстрелов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные заминировали дорогу к Запорожской АЭС. Дроны ВСУ ранили двух сотрудников Запорожской АЭС в 100 метрах от станции. Ульянов потребовал от Гросси однозначной реакции на обстрелы ЗАЭС.

    29 мая 2026, 15:12 • Новости дня
    Герой мемов «Мурад Легенда» отправился в зону спецоперации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Популярный блогер Исрапил Рамазанов, известный под псевдонимом «Мурад Легенда», вступил в ряды российских войск на территории Луганской народной республики.

    Известный по мемам под псевдонимом «Мурад Легенда» блогер Исрапил Рамазанов решил отправиться в зону проведения боевых действий на СВО. Он уже присоединился к танковому подразделению в ЛНР, пишет Ura.Ru со ссылкой на информацию канала SHOT.

    Рамазанов прибыл в Луганск четыре дня назад. В прошлом году он пережил клиническую смерть из-за оторвавшегося тромба. После успешного курса восстановления блогер пообещал своим поклонникам скорое возвращение.

    Ранее герой мема «Сафонов, оплатить!» Александр Сафонов отправился на фронт в ДНР. До этого в феврале на спецоперации погиб герой интернет-шуток Андрей Таджибаев. А в 2024 году оштрафованный анапский стример подписал заявление на заключение военного контракта.

    29 мая 2026, 15:19 • Новости дня
    В Татарстане объявили ракетную опасность и закрыли аэропорты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Татарстане ввели режим ракетной опасности, все экстренные службы приведены в полную готовность, аэропорты временно закрыты на прилет и вылет, сообщили власти.

    На территории Татарстана ввели режим «Ракетная опасность», сообщает ГУ МЧС РФ по Татарстану. Местным жителям настоятельно рекомендовали принять необходимые меры безопасности. В ведомстве подчеркнули, что все оперативные службы уже оповещены и переведены в состояние полной готовности.

    Из-за возникшей угрозы воздушные гавани Казани и Нижнекамска приостановили прием и отправку гражданских рейсов. Соответствующие ограничения для обеспечения безопасности полетов ввела Росавиация.

    Тем временем в некоторых районах татарстанской столицы сработали системы экстренного оповещения. О звуках воющих сирен массово сообщают очевидцы в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая МЧС уже объявляло режим ракетной опасности на территории Татарстана. Спустя несколько дней власти республики предупредили жителей о возможном налете беспилотников. Позже Росавиация ограничила работу десяти российских аэропортов для обеспечения безопасности пассажиров.

    Названо число погибших мирных жителей после оккупации Курской области ВСУ
    Лидеры ЕАЭС заявили о рисках вступления Армении в Евросоюз
    Медведев: Власти ЕС в одностороннем порядке вступили в войну с Россией
    Мерц потребовал усиления позиций НАТО на востоке
    ЕК решила разблокировать 14 млрд евро для нового правительства Венгрии
    МИД Турции сообщил об атаке беспилотника на сухогруз в Черном море
    Победитель профессионального конкурса назвал реальные зарплаты сварщиков в России

    Россия усилила энергетический союз с Казахстаном

    Казахстан серьезно настроен на расширение энергетического сотрудничества с Россией. Он хочет и российскую нефть, и российский газ, и АЭС от России. Атомная станция уже в кармане и позволит избежать дефицита электроэнергии в стране. А вот самым неожиданным желанием стало построить «Силу Сибири – 2» через Казахстан, а не Монголию. Что из этого получится? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

