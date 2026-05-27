«Северяне» уничтожили пытавшихся отбить Рясное штурмовиков ВСУ
Группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях, отражена контратака вооруженных сил Украины в районе села Рясное.
Штурмовики «Севера» продолжают продвижение вглубь Сумской области. Российские войска нанесли удары по ВСУ в районах Годуновки, Новоивановки, Храповщины, Большой Рыбицы, Уланово, Могрицы, Толстодубово, Пустогорода, Степановки и Новой Сечи, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
В Сумском районе российские штурмовые подразделения продвинулись на 22 участках до 900 м. В Иволжанском, Кондратовке, Писаревке и окрестностях продолжаются стрелковые бои. В районе Кондратовки ВСУ попытались контратаковать, но украинские военные были уничтожены на удалении от позиций российских войск.
В Краснопольском районе идут бои между Лесным и Таратутино.
«Силами штурмовых групп 157 омбр враг предпринял две попытки контратаки с целью демонстрации своего присутствия в Новодмитровке и Рясном. В результате огневого воздействия большая часть националистов уничтожена, остальные остались истекать кровью», – сказано в сообщении.
На Харьковском направлении войска «Севера» продолжают расширять полосу безопасности, нанося удары по скоплениям ВСУ в районах Прудянки, Терновой, Избицкого, Рубежного, Белого Колодезя и Богодухова.
В селе Гранов не прекращаются стрелковые бои. Командование 58 омпбр ВСУ, по сообщениям, не дало своим бойцам покинуть позиции, открыв по ним огонь.
На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 11 участках до 500 м, ведут активные бои в Караичном, Охримовке и лесных массивах.
На Великобурлукском направлении отмечено продвижение «Северян» на 1100 м на четырех участках.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Рясное.
