    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Почему американцы заметают следы биолабораторий на Украине

    СМИ со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщили, что среди военнослужащих ВСУ массово распространяется хантавирус. Совпадение? Допустим. Как и то, что Нацразведка США именно сейчас озаботилась деятельностью своих биолабораторий на Украине. Или это подготовка к новой пандемии?

    Ярослав Игнатовский Ярослав Игнатовский Мир подошел к глобальному цифровому перелому

    Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.

    25 мая 2026, 22:45 • Политика

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Олег Исайченко

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт по в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.

    Российская армия приступает к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Согласно заявлению МИД, целями Вооруженных сил России станут «конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА». Кроме того, «удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам».

    Данное решение стало ответом на теракт, совершенный ВСУ в Старобельске (ЛНР). Противник с помощью беспилотников атаковал общежитие местного колледжа – филиала Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания извлечены все погибшие. Их число составило 21 человек. Еще десятки получили ранения.

    В российском дипведомстве произошедшее назвали «очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима», которое «переполнило чашу терпения». «Налицо прямое попрание Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним, регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов, Конвенции о правах ребенка 1989 года и ряда других значимых международных актов», – подчеркнули в МИД.

    На этом фоне ведомство призвало иностранных граждан, персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций покинуть Киев. Жителям же украинской столицы рекомендовано не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, которые, как отметили в министерстве, «рассредоточены по всему городу».

    Соответствующую информацию глава МИД Сергей Лавров также довел до своего американского коллеги Марко Рубио. «Министр напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности, открывавшие путь к устойчивому долгосрочному урегулированию на основе баланса интересов», – говорится в отдельном заявлении МИД.

    Напомним, в ночь на 24 мая Россия уже нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщают в Минобороны, атака стала ответом на террористические действия противника в отношении гражданских объектов на территории РФ. В ходе удара применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник».

    По предварительным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты: завод железобетонных конструкций №1, бронетанковый завод, а также считающийся одним из ключевых предприятий украинского ВПК – «Артем». На последнем выпускают управляемые ракеты Р-27 и Р-27Э различных модификаций, а также авиационные боеприпасы РС-80.

    По оценке военкора Александра Коца, «Орешник» применили для удара по Белой Церкви (Киевская область), где расположен крупный авиаремонтный комплекс. Удары также пришлись по семи другим регионам республики: цели Вооруженных сил России располагались в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях.

    «К сожалению, Украина и Европа демонстрируют неготовность к снижению уровня эскалации. Удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры указывают: наш противник настроен и дальше действовать в деструктивном ключе. На этом фоне переход Москвы к новому этапу СВО с повышенной интенсивностью ударов, в том числе по Киеву, выглядит совершенно оправданным», – заявил военный эксперт Вадим Козюлин.

    По его словам, по украинской столице били и раньше, но теперь масштабы атак будут нарастать. «Причем речь идет не только о военной и промышленной инфраструктуре, но и о центрах принятия решений, как отметили в МИД», – подчеркивает он. Ответственность за грядущие разрушения, добавляет эксперт, лежит исключительно на офисе Владимира Зеленского. Судя по всему, рассуждает Козюлин,

    Киев успокаиваться не собирается.

    Поэтому текущая логика развития событий указывает на реальные риски: Украина может полностью утратить статус единого военно-политического образования. Причина этого, опять же, – русофобский курс, выбранный правительством республики. Распад страны, вероятно, будет протекать из-за нарастания в ней центробежных сил, а полученные «осколки», по мнению эксперта, непременно отойдут соседним государствам.

    Сходной позиции придерживается политолог Илья Ухов. Он считает: заявление МИД России стоит рассматривать как сигнал к переходу на новую фазу спецоперации, которая ознаменуется более жесткой линией поведения ВС РФ. «Удары по Киеву станут ответом на абсолютное переход Украиной всех возможных границ. Теракты и регулярное поражение нашим противником гражданской инфраструктуры создали в обществе запрос на проявление силы», – уточняет эксперт.

    По его мнению, сама Украина в ее нынешнем виде во многом сформирована как проект «анти-Россия». Эта конструкция опиралась на агрессивный национализм и целенаправленно поддерживалась Западом в качестве инструмента давления на Москву. В такой логике, добавляет Ухов, дальнейшая трансформация Украины, вплоть до утраты нынешнего государственного облика, выглядит все более вероятной. Ответственность за это, подчеркивает политолог, будет нести и Брюссель.

    Роль Европы в этой ситуации остается ключевой: именно внешняя поддержка позволяет Киеву сохранять текущую линию и затягивать конфликт, переводя его в формат «до последнего украинца».

    При этом основную цену платит само украинское общество, которое оказывается заложником как решений Зеленского, так и стратегии его западных партнеров. Подстрекательства Старого Света и оголтелая русофобия властей республики, поясняет Ухов, привели к разрушению нормальной жизни в стране. Европейский союз в попытке побороть Россию прикрылся Украиной как щитом. Соответственно, дальнейшее ужесточение действий ВС РФ выглядит закономерным явлением.

    В то же время удары по Киеву, рассуждает профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко, являются прямым сигналом о необходимости прекращения военных действий и перехода к переговорам на российских условиях. «Зеленский и его союзники возводят эскалацию до максимально возможного уровня. Соответственно, мы пытаемся обратить формирующиеся издержки против них самих же. Жесткость и диалог на основе силы должны убедить наших оппонентов в том, что продолжение боевых действий становится для них невыгодным», – рассуждает он.

    Поэтому наращивание числа ударов по Киеву – оправданный шаг со стороны ВС РФ.

    Фактически конфликт уже перешел в качественно иную фазу: Украина начала бить по гражданским объектам с детьми, а европейские страны – открыто угрожать российскому суверенитету (в том числе применительно к Калининграду) и заявлять о ядерных амбициях.

    Таким образом, ответственность за дальнейшее развитие событий, резюмирует Ткаченко, лежит на Киеве и странах Запада, которые продолжают поставки вооружений, участвуют в планировании операций и поддерживают удары по России. Москва, заключил эксперт, будет и далее реагировать на эти действия – как дипломатическими, так и военными методами.

    Пару лет назад классическая ипотека была драйвером спроса на квартиры. Но даже снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% не изменило ситуацию. Ипотека все еще не вернула себе человеческое лицо – и остается недоступной. Как выживают банки, застройщики и главное те, кто купил квартиру в рассрочку в надежде на снижение ипотечных ставок, но прогадал?

    Киев наказан за Старобельск

    В ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины. Наблюдатели фиксируют значительный ущерб военной инфраструктуре в Киеве, однако точных данных до сих пор нет. Эксперты отмечают, что теракт ВСУ в луганском Старобельске продемонстрировал: диалог с Киевом возможен только на языке силы. Вразумит ли офис Владимира Зеленского одна из наиболее масштабных атак на Украину в рамках СВО? Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    Разоблачительница русофобских мифов повлияет на выборы президента США

    В отставку подал человек, разоблачивший сразу два крупнейших антироссийских мифа, которые еще не так давно насаждались Вашингтоном. Почему глава Нацразведки США Тулси Габбард не удержалась в администрации Трампа и какие последствия это будет иметь для всей американской политики? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

