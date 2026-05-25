Tasnim заявил о распоряжении властей Ирана снять ограничения на доступ к Сети

Tasnim: Пезешкиан поручил отменить ограничения работы интернета в Иране

Tекст: Антон Антонов

По данным Tasnim, Пезешкиан направил соответствующий документ в министерство связи некоторое время назад. Документ содержит распоряжение «о возвращении доступа в интернет к состоянию» периода конца 2025 года и начала 2026 года, передает ТАСС.

Международная служба мониторинга NetBlocks сообщала, что свободный доступ к Сети на территории государства практически полностью отсутствует уже более 86 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля власти Ирана восстановили доступ к поисковой системе Google.

До начала конфликта с США и Израилем местные власти подготовились к изоляции от Глобальной паутины.





