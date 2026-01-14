Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.20 комментариев
Иран решил подготовиться к отключению от глобального интернета
Иранские власти разработали «белый список» для внутренней работы Сети, в нем оказались местные поисковые системы, карты и мессенджеры, сообщают британские СМИ.
В «белом» списке также есть стриминговый сервис, в котором размещаются лишь ролики, одобренные государством, пишет Guardian, передает RT.
Также эксперт по цифровым правам Амир Рашиди отметил, что в Иране работает «скелетная версия» внутреннего интернета.
Ранее сообщалось, что компания Илона Маска SpaceX предоставила бесплатный доступ к спутниковой связи Starlink жителям Ирана.
До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что хочет обсудить с Маском использование Starlink для восстановления интернета в Иране.