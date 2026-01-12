  • Новость часаТрампа разозлил отказ нефтегиганта ExxonMobil инвестировать в Венесуэлу
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Госуслуги» как путь к справедливости

    Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как тишина на дне Балтики взорвала Евросоюз изнутри

    Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Не надо бояться империй

    Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.

    41 комментарий
    12 января 2026, 10:57 • Новости дня

    Bloomberg сообщил о риске масштабного переворота в Иране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Массовые протесты против властей в Иране, вспыхнувшие на фоне экономического кризиса и жесткого разгона, привели к гибели более 500 человек за две недели. По данным Bloomberg, существует вероятность падения правящего режима в Иране.

    Возможная революция в Иране может серьезно изменить мировую геополитику и энергорынки, сообщает Bloomberg.

    По данным агентства, массовые протесты, вспыхнувшие две недели назад из-за экономического кризиса и обесценивания валюты, продолжают набирать обороты – сотни тысяч человек выходят на улицы по всей стране, несмотря на жесткие меры властей и угрозы.

    США внимательно следят за ситуацией: президент Дональд Трамп заявил, что «очень серьезно» относится к происходящему в Иране и что военные рассматривают «очень серьезные варианты». Он также сообщил о планах переговорить с Илоном Маском о возможности использования Starlink для восстановления интернет-связи, которую власти Ирана частично заблокировали на фоне протестов.

    По информации агентства, за последние две недели в ходе столкновений погибло более 500 человек, свыше 10 тысяч были арестованы. Волнения затронули даже столицу – Тегеран, а также десятки других городов. Сын бывшего шаха Ирана Реза Пехлеви через соцсети призвал нефтяников к забастовке – как это было в 1978 году перед падением монархии.

    Рынки нефти остро отреагировали на ситуацию: стоимость Brent выросла более чем на 5% – до 63 долларов за баррель, инвесторы опасаются перебоев в поставках из страны – одного из крупнейших производителей в OПЕК. Главный аналитик A/S Global Risk Management Арне Расмуссен отмечает, что теперь внимание игроков рынка полностью сосредоточено на Иране и опасениях, что США могут воспользоваться хаосом для смены власти.

    Эксперты отмечают, что режим аятоллы Али Хаменеи ослаблен: экономика рухнула, инфляция растет, а удары Израиля по иранским объектам и союзникам продолжаются. Однако у властей все еще есть поддержка сил безопасности, включая Корпус стражей исламской революции и большой арсенал ракет, способных наносить удары по целям на всем Ближнем Востоке.

    Большинство аналитиков считают, что вероятность полной революции пока невысока. Дина Эсфандияри из Bloomberg Economics полагает, что, скорее всего, произойдет смена руководства или военный переворот, но система в целом сохранится. Она отмечает, что «падение режима маловероятно сейчас», а жители страны опасаются хаоса, подобного тому, что случился в соседнем Ираке и Сирии.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал к диалогу и выразил соболезнования семьям погибших, однако протестующие настроены скептически. Тем временем многие страны региона опасаются, что падение режима приведет к хаосу, внутренним конфликтам и росту угрозы для соседей, поскольку у протестующих нет единого лидера, а среди них много этнических и религиозных групп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, акции протеста в Иране, начавшиеся в конце декабря и достигшие пика 8 января, снизились.

    Иранские власти провели задержания нескольких предводителей протестного движения.

    Как заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, участники вооруженных погромов пытаются спровоцировать гражданское противостояние и иностранное вмешательство.

    9 января 2026, 16:45 • Новости дня
    В Тегеране бунтовщики сожгли 25 мечетей и разгромили 26 банков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате массовых беспорядков в столице Ирана были повреждены десятки объектов, включая мечети, банки и медицинские учреждения, сообщают городские власти.

    Массовые беспорядки в Тегеране привели к масштабным разрушениям городской инфраструктуры, передает ТАСС. Мэр города Алиреза Закани сообщил, что за время волнений были сожжены 25 мечетей, повреждены 26 банков, а также атакованы штабы ополчения «Басидж» и посты правоохранительных органов.

    В ходе беспорядков также был нанесен ущерб одной больнице и разграблены два лечебных центра. Закани отметил, что экстренные службы города продолжают устранять последствия разрушений.

    Кроме того, по словам мэра, повреждены 10 государственных учреждений, 48 пожарных машин, 42 автобуса и машины скорой помощи, а также 24 жилые квартиры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в Иране в провинции Северный Хорасан в результате агрессивных действий толпы погиб прокурор города Эсферайен и несколько сотрудников правоохранительных органов.

    Всего за десять дней протесты охватили 92 города страны, было арестовано не менее 2076 граждан и погибло не менее 36 человек. Напомним, массовые выступления начались из-за падения курса риала.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон поддерживает мирно протестующих. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал США не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    Комментарии (19)
    11 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Власти Ирана сообщили о задержании лидеров протестов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские власти провели задержания нескольких предводителей протестного движения в стране, сообщил глава национальной полиции Ирана Ахмад-Реза Радан.

    Задержания прошли вечером 10 января, задержанных ожидает рассмотрение их дел по всем необходимым юридическим процедурам, сообщил глава ведомства, передает «Коммерсант» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Также государственная телерадиокомпания Ирана IRIB опубликовала видео с задержаниями подозреваемых в городах Шираз и Мазендеран.

    Число задержанных и их имена не раскрываются.

    Ранее сообщалось, что Израиль усилил меры безопасности после сообщений о возможной военной операции США против Ирана.

    Напомним, глава Совбеза Ирана Лариджани заявлял о попытке бунтовщиков развязать гражданскую войну. Всего, по данным прессы, за 10 дней протесты охватили более 90 городов Ирана.

    Комментарии (16)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 09:46 • Новости дня
    Reuters: Израиль готовится ко вторжению США в Иран
    Reuters: Израиль готовится ко вторжению США в Иран
    @ EPA\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильские власти усилили меры безопасности после сообщений о возможной военной операции Соединенных Штатов против Ирана, сообщили источники в израильском правительстве.

    Израильские власти привели армию в состояние повышенной готовности на фоне сообщений о вероятной интервенции США в Иран, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    По данным агентства, такие меры приняли в связи с информацией о возможных ударах США по иранским объектам, которую ранее обсуждали американские чиновники.

    Газета New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп получил доклад о вариантах атаки на Иран, и сейчас рассматривает одобрение военных действий на фоне протестов в стране.

    Эта тема также якобы обсуждалась в ходе телефонного разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с госсекретарем США Марко Рубио.

    Напомним, минимум 217 человек умерли в шести больницах Тегерана после стрельбы по участникам акций протеста в центре города.

    До этого секретарь Совбеза Ирана Лариджани заявил о попытке бунтовщиков развязать гражданскую войну. Всего, по данным прессы, за 10 дней протесты охватили более 90 городов Ирана.

    Комментарии (6)
    10 января 2026, 14:00 • Новости дня
    После стрельбы по протестующим в Тегеране погибли 217 человек

    Time сообщил о гибели 217 человек после стрельбы по протестующим в Тегеране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По меньшей мере 217 человек умерли в шести больницах Тегерана после стрельбы по участникам акций протеста в центре города.

    Не менее 217 человек погибли в шести больницах Тегерана после того, как по протестующим в центре иранской столицы открыли огонь, сообщает Газета.ru со ссылкой на данные Time. Инциденты произошли на фоне массовых протестов, которые продолжаются в Иране уже несколько дней.

    Если информация о числе жертв подтвердится, это может послужить сигналом к началу ожидаемых жестких репрессий, отмечает Time. Власти страны почти полностью отключили интернет и телефонную связь с вечера 8 января, что затрудняет получение информации о происходящем.

    Ситуация осложняется и внешнеполитическим фоном – президент США Дональд Трамп ранее в тот же день предупредил, что власти Ирана столкнутся с серьезными последствиями, если продолжат насилие против протестующих. По оценкам Time, происходящее становится прямым вызовом для Трампа на фоне нарастающего народного недовольства в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что участники вооруженных погромов пытаются спровоцировать гражданское противостояние и иностранное вмешательство.

    Прокурор города Эсферайен Али Акбар Хосейнзаде и несколько сотрудников правоохранительных органов погибли в результате агрессивных действий толпы.

    По данным HRANA, за десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана.

    Комментарии (5)
    10 января 2026, 22:57 • Новости дня
    Сын последнего шаха Пехлеви призвал Иран к захвату городских центров

    Tекст: Антон Антонов

    Целью участников беспорядков в Иране должен стать захват городских центров, заявил сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви.

    «Наша цель уже не просто выйти на улицы; цель – подготовиться к захвату и защите городских центров. Для достижения этой цели необходимо, используя различные маршруты, собрать максимум людей в центральных районах городов и объединить разрозненные группы населения. В то же время необходимо подготовиться к тому, чтобы и впредь оставаться на улицах», – заявил Реза Пехлеви.

    Он также призвал начать общенациональную забастовку. При этом в первую очередь он обратился к работникам транспорта, нефтегазовой и энергетической отрасли, а также других ключевых секторов экономики, передает РБК.

    В своем обращении он подчеркнул, что силовикам следует перейти на сторону народа, чтобы ослабить «машину репрессий» и «полностью вывести ее из строя». Пехлеви заверил, что сам готовится вернуться в Иран, чтобы «быть с народом», когда «революция одержит победу», и выразил уверенность, что этот момент уже близок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в стране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. Секретарь Совбеза Ирана Лариджани заявил о попытке бунтовщиков развязать гражданскую войну.

    Комментарии (3)
    9 января 2026, 23:48 • Новости дня
    Секретарь Совбеза Ирана заявил о попытке бунтовщиков развязать гражданскую войну

    Секретарь Совбеза Ирана Лариджани: Бунтовщики хотят развязать гражданскую войну

    Tекст: Антон Антонов

    Участники вооруженных погромов в Иране пытаются спровоцировать гражданское противостояние и иностранное вмешательство, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

    «Они стремятся к гражданской войне, чтобы создать условия для иностранного вторжения», – приводит слова Лариджани ТАСС.

    Лариджани пообещал, что террористические группировки будут подвергнуты самому суровому наказанию.

    Официальный представитель полиции Саид Монтазер оль-Махди заявил, что ситуация в стране после вооруженных беспорядков, произошедших в ночь на пятницу, постепенно стабилизируется. По его словам, в различных городах сохраняется спокойствие, а мирные жители выступили против действий нарушителей порядка и осудили их, поскольку считают, что эти события поддерживаются иностранными государствами.

    Иранская гостелерадиокомпания сообщила, что вооруженные провокаторы открывали огонь по мирным жителям и участникам беспорядков с верхних этажей зданий с целью посеять панику. Для нападений использовались боевое и охотничье оружие, взрывчатка и коктейли Молотова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время массовых беспорядков на территории Ирана зафиксирована гибель 11 человек. При беспорядках в Иране погиб прокурор города Эсферайен. В Тегеране участники беспорядков сожгли двадцать пять мечетей и разгромили двадцать шесть банков.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Прокурор города Эсферайен погиб при беспорядках в Иране

    Tекст: Дарья Григоренко

    Прокурор города Эсферайен Али Акбар Хосейнзаде и несколько сотрудников правоохранительных органов погибли из-за агрессивных действий толпы, сообщает руководство судебной власти провинции Северный Хорасан.

    По словам представителей местных властей, группа участников беспорядков, большинство из которых не были жителями Эсферайена или провинции Северный Хорасан, подожгла здание, где находились прокурор и полицейские. Они также помешали экстренным службам добраться до места происшествия и оказать помощь пострадавшим, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в иранском Хамадане неизвестные совершили попытку атаки на мечеть и сожгли Коран и другие религиозные книги. За десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Дональда Трампа сосредоточиться на управлении собственной страной и не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    Комментарии (0)
    10 января 2026, 21:17 • Новости дня
    Власти Ирана призвали граждан выйти на протест против беспорядков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские власти пригласили граждан принять участие в акции против беспорядков, которая состоится 12 января на площади Энгелаб в Тегеране.

    Совет координации исламского развития пригласил жителей страны выйти на народное собрание в Тегеране, чтобы выразить протест против террористических действий сторонников США и Израиля, передает ТАСС со ссылкой на гостелерадио республики. Акция назначена на 12 января, стартует на площади Энгелаб в 14:00 по местному времени (13:30 мск).

    В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил США в подстрекательстве к беспорядкам и попытках дестабилизировать ситуацию в стране. По его словам, Вашингтон нарушил международные нормы, совершая преступления против человечности, и теперь пытается использовать протесты как инструмент давления на иранское государство.

    В субботу стало известно, что силовые структуры задержали не менее 200 руководителей вооруженных группировок, которых подозревают в организации массовых беспорядков, сообщает агентство Tasnim. В ходе операций были изъяты оружие, боеприпасы, гранаты и коктейли Молотова из тайников погромщиков.

    Как отмечает агентство, задержание лидеров и использование протестующих как живого щита привели к снижению интенсивности беспорядков 10 января.

    Ранее в субботу сообщалось, что по меньшей мере 217 человек умерли в шести больницах Тегерана после стрельбы по участникам акций протеста в центре города.

    А накануне секретарь Совбеза Ирана Лариджани заявил о попытке бунтовщиков развязать гражданскую войну. Всего по данным HRANA, за десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 13:40 • Новости дня
    Хаменеи призвал США не вмешиваться в дела Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал президента США Дональда Трампа сосредоточиться на управлении собственной страной, а не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    «Если он способен на это, пусть займется управлением своей страны», – заявил Хаменеи на встрече с жителями Тегерана, комментируя угрозы Трампа в адрес иранского руководства, передает ТАСС.

    Хаменеи также отметил, что протесты в Иране, по его мнению, происходят в интересах США. Он заявил, что участники протестов разрушают собственное имущество, чтобы угодить американскому президенту. При этом Хаменеи подчеркнул, что Вашингтон якобы заинтересован в дестабилизации ситуации в исламской республике.

    Верховный лидер обратился к иранской молодежи с призывом сохранять единство перед лицом угроз. «Дорогие молодые люди! Сохраняйте готовность и единство. Единая нация победит любого врага», – подчеркнул он, выступая перед различными слоями населения.

    Кроме того, Хаменеи обвинил Трампа в причастности к гибели более тысячи иранцев во время июньской войны Израиля с Ираном в 2025 году. «Этот человек заявил, что отдавал приказы в ходе войны, – тем самым признав, что его руки по локоть в крови иранцев, – а потом он заявляет, что поддерживает иранский народ. Кучка неопытных, невнимательных и недальновидных людей верит ему и действует в угоду ему. Поджигают мусорные баки, чтобы ему понравилось», – сказал Хаменеи.

    Ранее сообщалось, что участников массовых выступлений, охвативших Тегеран и несколько городов Ирана, государственное телевидение страны назвало «террористами» и сообщило о гибели и ранениях людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о поддержке со стороны США мирно протестующих в Иране.

    За предыдущие десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана. Ранее сообщалось что повстанцы в Иране захватили два города.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 19:55 • Новости дня
    При беспорядках в Иране погибли 11 человек

    Власти Ирана сообщили об 11 погибших во время массовых беспорядков

    Tекст: Мария Иванова

    Во время массовых беспорядков на территории Ирана зафиксирована гибель 11 человек.

    Одиннадцать человек, как предполагается, погибли в ходе последних беспорядков в Иране, сообщил член совета по информационным технологиям при правительстве страны Машалла Шамсольваезин.

    «11 предполагаемых погибших в сравнении с 90-миллионным населением – это не та цифра, на основании которой [президент США Дональд] Трамп стал бы выдвигать обвинения в адрес Ирана, и я полностью уверен, что они руководят этими беспорядками», – заявил Шамсольваезин агентству Tasnim.

    По мнению представителя иранских властей, Вашингтон оказывает влияние на происходящие в стране события. Он подчеркнул, что количество жертв недостаточно велико, чтобы оправдывать критику со стороны США, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу при беспорядках в Иране погиб прокурор города Эсферайен.

    В Тегеране участники беспорядков сожгли 25 мечетей и разгромили 26 банков.

    Государственное телевидение Ирана назвало протестующих «террористами».

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 23:25 • Новости дня
    Правительство Ирана объявило трёхдневный траур

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство Ирана объявило трехдневный траур по погибшим в результате сопротивления «США и сионистскому режиму», завершив объявление намерением провести в понедельник Марш национального сопротивления.

    «Сегодня правительство объявляет трехдневный траур в память о мучениках иранской национальной борьбы сопротивления против Соединенных Штатов и сионистского режима. Иранский народ на собственном опыте убедился, как городские бунтари-террористы совершали насилие, подобное тому, что чинили ИГИЛ (ИГ – запрещенная в России террористическая организация) против родного народа, сил безопасности и правоохранительных органов, из-за чего погибли многие люди», – сообщила в Telegram-канале государственная телерадиокомпания IRIB.

    В сообщении отмечается, что подобного всплеска насилия до сих пор не наблюдалось, за исключением действий американцев, прошедших подготовку у боевиков ИГИЛ.

    «Президент Ирана, глубоко опечаленный потерей сынов родины, присоединится к правительству в трауре по погибшим и пригласит иранский народ на Марш национального сопротивления в понедельник», – сказано в завершение правительственного объявления.

    Напомним, в стране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. Секретарь Совбеза Ирана Лариджани заявил о попытке бунтовщиков развязать гражданскую войну.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство HRANA сообщало, что за десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана. После стрельбы по протестующим в Тегеране погибли 217 человек. Власти Ирана сообщили о задержании лидеров протестов.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 15:13 • Новости дня
    Flydubai отменила все рейсы в Иран на 9 января

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Авиакомпания Flydubai объявила об отмене всех запланированных рейсов в Иран на 9 января 2026 года, пообещав следить за обстановкой в стране.

    Все рейсы Flydubai в Иран, намеченные на пятницу, 9 января 2026 года, были отменены, передает ТАСС. Решение принято на фоне сложной ситуации в стране, о чем сообщили в пресс-службе авиакомпании.

    В официальном заявлении Flydubai подчеркнула, что «рейсы Flydubai в Иран 9 января 2026 года были отменены». Также представители перевозчика добавили: «Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и соответствующим образом корректировать расписание полетов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в иранском Хамадане неизвестные совершили попытку атаки на мечеть и сожгли Коран и другие религиозные книги. За десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Дональда Трампа сосредоточиться на управлении собственной страной и не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 03:25 • Новости дня
    Politico сообщила о рассмотрении Трампом вариантов действий в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Представляемые американскому президенту Дональду Трампу варианты будут варьироваться от точечных ударов внутри Ирана до наступательных кибератак, рассматривать их глава Белого дома намерен во вторник.

    Во вторник, 13 января, президент США Дональд Трамп будет проинформирован о вариантах развития событий в Иране, сообщили газете Politico в воскресенье два представителя его администрации.

    Варианты, которые будут представлены Трампу, представят различные действия от точечных ударов внутри Ирана до наступательных кибератак, сказал изданию один чиновник.

    Он добавил, что администрация хотела бы избежать вариантов, которые могут оказать массированное воздействие на гражданское население, поэтому предпочтительнее будут те шаги, которые можно адаптировать для нанесения ударов по вооруженным силам Ирана.

    По словам бывшего американского чиновника, администрация рассматривает возможность отправки терминалов для спутникового интернет-сервиса Илона Маска.

    «Мы могли бы усилить кампанию давления несколькими способами. Время [для принятия мер Трампом] невелико, но люди недовольны», – сказал он.

    Ожидается, что Трамп не станет направлять американские войска в Иран, к тому же, по словам второго чиновника, на данный момент не планируется никаких крупных перемещений войск США.

    Напомним, в Иране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. Секретарь Совбеза Ирана Лариджани заявил о попытке бунтовщиков развязать гражданскую войну.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство HRANA сообщало, что за десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана. После стрельбы по протестующим в Тегеране погибли 217 человек. Власти Ирана сообщили о задержании лидеров протестов и объявили в стране трёхдневный траур.

    При этом Reuters объявило, что Израиль готовится ко вторжению США в Иран.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 11:12 • Новости дня
    Наследный принц Ирана призвал Трампа «навсегда обезглавить змею»
    Наследный принц Ирана призвал Трампа «навсегда обезглавить змею»
    @ Thomas Padilla/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Наследный принц Ирана Реза Пахлави обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом поддержать протестное движение иранцев против действующей власти.

    Реза Пахлави, сын свергнутого шаха Ирана и представитель иранской оппозиции в изгнании, поддержал вмешательство США ради массового протестного движения против властей страны, передает The New York Times.

    В интервью Fox News он подчеркнул, что протестующие воодушевлены заявлениями Дональда Трампа о возможности военного удара по иранским властям в случае жестокого подавления демонстраций.

    В ходе интервью Пахлави обратился к Трампу: «Они знают, что вы не бросите их, как это было раньше. Именно поэтому у них есть надежда – потому что они верят, что вы их поддержите». Также он подчеркнул, что «необходимо раз и навсегда обезглавить змею, чтобы она больше не угрожала интересам иранцев, американцев и региона».

    Пахлави, проживающий в изгнании с 1979 года, стал фигурой, вокруг которой объединяются сторонники перемен в Иране. По словам аналитиков, в последние годы он приобрел популярность внутри страны, несмотря на споры вокруг идеи реставрации монархии.

    Текущие протесты начались после резкого падения курса иранского риала, быстро превратившись в массовые выступления с требованием отставки аятоллы Хаменеи. В числе лозунгов демонстрантов отмечаются призывы в поддержку семьи Пахлави. По данным иранских правозащитных организаций, за две недели погибло несколько сотен человек.

    Между тем, как заявил губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садег Мотамедиан акции протеста в Иране снизились после пика 8 января. Власти Ирана провели задержания нескольких предводителей протестов.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани заявил, что участники вооруженных погромов пытаются спровоцировать гражданское противостояние и иностранное вмешательство.

    Варианты действий, которые глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает, включают точечные удары и кибератаки внутри Ирана.

    Комментарии (3)
    12 января 2026, 09:43 • Новости дня
    Власти сообщили о снижении интенсивности протестов в Иране

    Губернатор провинции Тегеран сообщил о снижении интенсивности протестов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Акции протеста, начавшиеся в Иране в конце декабря из-за падения курса риала и достигшие пика 8 января, заметно снизились, сообщил губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садег Мотамедиан.

    Губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садег Мотамедиан сообщил об уменьшении активности протестующих, передает ТАСС. Мотамедиан заявил: «Вечером 11 января количество протестных групп также значительно сократилось, и больше нет причин для беспокойства».

    Протесты начались 29 декабря в Тегеране, где торговцы вышли на улицы из-за резкого падения курса риала. Уже 30 декабря к ним присоединились студенты, а беспорядки распространились на большинство крупных городов страны. Пик насилия пришелся на вечер 8 января – в результате действий погромщиков погибли не менее 13 мирных граждан, в том числе трехлетний ребенок, а также 38 сотрудников правоохранительных органов.

    Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил о поджоге 25 мечетей, повреждении 26 банков, трех медицинских центров, десяти государственных учреждений и более 100 пожарных машин, автобусов и автомобилей скорой помощи в столице. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и обвинили Израиль и США в организации беспорядков.

    На 12 января в стране запланированы проправительственные манифестации против действий бунтовщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана пригласили граждан принять участие в акции против беспорядков, которая пройдет 12 января на площади Энгелаб в Тегеране.

    Правительство страны объявило трехдневный траур по погибшим и намерено провести Марш национального сопротивления. Иранские власти провели задержания нескольких лидеров протестного движения. После стрельбы по протестующим в Тегеране погибли 217 человек.

    Комментарии (0)
    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию

    «Именно сейчас наши самолетостроители и двигателестроители совершают большое чудо». Такими словами эксперты описывают ряд ключевых достижений, реализованных российским авиапромом в прошедшем году – и объясняют, в чем заключается их принципиальная важность. Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году

    В 2025 году российским войскам в зоне СВО удалось найти и успешно применить рецепт прорыва хорошо укрепленной обороны противника – что и привело к освобождению ряда ключевых населенных пунктов Донбасса. В чем заключается эта новая тактика и какие новые системы вооружений помогли ее реализовать? Подробности

    В Прибалтике напуганы геополитическими перспективами 2026 года

    В Прибалтике «почему-то никак не соглашаются понять, что ради них Трамп не станет ставить мир на грань ядерного самоуничтожения», считают эксперты. Такими словами они поясняют резкое изменение настроений в прибалтийских элитах, наступившее в 2025 году. В чем заключаются эти перемены и при чем здесь отношение прибалтийского руководства к России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

