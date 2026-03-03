Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.5 комментариев
Названо место похорон погибшего лидера Ирана Хаменеи
Fars: Верховного лидера Ирана Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхеде
Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, погибшего в результате ударов США и Израиля, похоронят в его родном городе Мешхеде, передает иранское агентство Fars.
Аятоллу Али Хаменеи, погибшего после ударов США и Израиля, похоронят на северо-востоке республики, передает РИА «Новости».
«Тело погибшего верховного лидера будет похоронено в священном городе Мешхеде», – говорится в публикации агентства Fars.
Церемония прощания с духовным лидером должна состояться в Тегеране. Точное время и программу траурных мероприятий власти Ирана утвердят и обнародуют позднее.
Государственное телевидение Ирана объявило о мученической смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи.
Президент США Дональд Трамп заявил о гибели верховного лидера в результате масштабной атаки Вашингтона и Тель-Авива.
Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за смерть главы государства.