Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. По нему ходил сказочный Синдбад-мореход, но Трамп пройти сможет вряд ли.0 комментариев
Поиск Google снова заработал в Иране после масштабных блокировок
В Иране восстановили доступ к поисковой системе Google, который был ограничен с конца февраля из-за обострения конфликта с США и Израилем.
Поисковая платформа Google вновь стала доступна для пользователей на территории Ирана, передает РИА «Новости». Доступ к интернету в стране был практически полностью отключен с 28 февраля на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Один из жителей Тегерана рассказал агентству, что попытался воспользоваться сервисом Google Translate, но безуспешно. «Я не зарегистрирован в Gmail, однако стартовая страница электронной почты открывается», – отметил собеседник.
По словам местных жителей, VPN-сервисы, необходимые для доступа к Telegram и YouTube, значительно подорожали и стали нерентабельными. Официальных комментариев от властей Ирана о снятии ограничений пока не поступало. Ранее глава МИД страны Аббас Аракчи объяснял отключение интернета соображениями национальной безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отключение интернета в Иране превысило 900 часов.
В марте масштабный сбой произошел в ключевой государственной телекоммуникационной сети Исламской республики.
До начала конфликта местные власти подготовились к изоляции от Глобальной паутины.