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Британия оштрафовала Кембридж за неверные оценки на экзамене IELTS
Британский регулятор оштрафовал Кембридж на 1 млн долларов за ошибки в IELTS
Из-за масштабного компьютерного сбоя почти 63 тыс. человек по всему миру получили ошибочные баллы за международный экзамен по английскому языку.
Британское Управление по регулированию квалификаций и экзаменов наложило штраф на подразделение Cambridge English за массовые ошибки при оценке тестов IELTS, передает РИА «Новости». Сумма взыскания составила 1,1 млн долларов.
«Ofqual оштрафовал Cambridge English на 875 тыс. фунтов стерлингов (1,1 млн долларов – ред.) за то, что он выдал неверные результаты тысячам людей, сдававших тесты по английскому языку», – говорится в пресс-релизе органа.
Сбой компьютерной системы в период с 2023 по 2025 год привел к тому, что почти 63 тыс. кандидатов получили неверные баллы за аудирование и чтение. Из-за этого итоговая оценка изменилась примерно у 21,7 тыс. человек. Многим из них сертификат требовался для переезда, получения визы или поступления в университеты.
Как уточнил регулятор, у большинства сдававших результат был ошибочно занижен, а примерно у тысячи человек – завышен. В настоящее время все неточности устранены. В основном баллы скорректировали на 0,5 пункта, однако в двух случаях оценку повысили на один балл.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне двоих кандидатов тестирования TOEIC в Южной Корее отстранили от сдачи экзамена по английскому языку за использование нейросетей.
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