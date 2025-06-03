В Британии зафиксировали рекордный рост интереса к русскому языку

Tекст: Мария Иванова

Число британских школьников, выбирающих русский язык для сдачи экзаменов после окончания основного общего образования, выросло на 47% за три года, передает ТАСС.

В 2022 году русский язык сдавали 2,4 тыс. абитуриентов, через год – 3,3 тыс., а в 2024 году их число достигло 3,5 тыс. Также увеличилось количество выпускников, сдающих экзамен A-level по русскому языку: с 693 человек в 2019 году до 1044 в 2024 году.

Руководитель лондонского образовательного центра «Знание» Айна Мамаева подчеркнула, что русский язык все чаще рассматривается как возможность для успешной жизни и поступления в престижные университеты.

Она заявила: «Я говорю всем нашим ученикам, чтобы они поступали в самые престижные вузы. Во всех ведущих университетах, таких как Кембриджский университет, есть кафедры русского языка, несмотря на политические моменты. Русский язык способен помочь им оказаться там».

Среди сдающих экзамен по русскому языку есть как коренные англичане, так и дети из русскоговорящих семей. Экзамен включает устную часть, аудирование и написание сочинения. Представитель одного из аттестационных центров отметил, что рост числа экзаменующихся связан в том числе с наплывом украинских беженцев, которые не могут сдавать экзамен по украинскому языку и выбирают русский.

Ранее экзамен по украинскому языку был доступен в школах Англии, Уэльса и Северной Ирландии, но отменен в 1995 году из-за низкого спроса. По данным украинской стороны, после начала спецоперации на Украине в Британию переехали около 30 тыс. детей с Украины, а власти королевства рассматривают вопрос о возвращении экзамена по украинскому языку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США фиксируется рост числа переходов в Русскую православную церковь.

Кроме того во всем мире увеличивается количество регистраций брендов на кириллице.