Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
Роспатент заметил рост регистрации брендов на кириллице
Роспатент сообщил о росте регистрации брендов на кириллице в мире
Мировая регистрация брендов на кириллице набирает популярность, отметил Роспатент, что связано с продвижением продукции на евразийском рынке.
Роспатент отмечает, что количество брендов, зарегистрированных на кириллице, увеличивается по всему миру, сообщает ТАСС. Глава ведомства Юрий Зубов заявил, что около 50 брендов уже зарегистрированы с названиями на русском языке, что свидетельствует о растущем интересе к русскоязычным названиям.
Зубов также подчеркнул, что регистрация брендов на кириллице не всегда связана с желанием копировать иностранные бренды. Чаще всего это вызвано необходимостью продвижения продукции не только на российском рынке, но и за рубежом.
Кроме того, многие компании регистрируют бренды как на кириллице, так и на латинице. Это позволяет им укрепить позиции на евразийском пространстве и в странах-друзьях, где восприятие латиницы более привычно для потребителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Starbucks зарегистрировал товарный знак в России, Gucci зарегистрировала свой бренд в России, а российский «Ашан» направил заявку на регистрацию товарного знака «Ашан красная птица Kids».