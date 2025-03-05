Роспатент заметил рост регистрации брендов на кириллице

Роспатент сообщил о росте регистрации брендов на кириллице в мире

Tекст: Дмитрий Зубарев

Роспатент отмечает, что количество брендов, зарегистрированных на кириллице, увеличивается по всему миру, сообщает ТАСС. Глава ведомства Юрий Зубов заявил, что около 50 брендов уже зарегистрированы с названиями на русском языке, что свидетельствует о растущем интересе к русскоязычным названиям.

Зубов также подчеркнул, что регистрация брендов на кириллице не всегда связана с желанием копировать иностранные бренды. Чаще всего это вызвано необходимостью продвижения продукции не только на российском рынке, но и за рубежом.

Кроме того, многие компании регистрируют бренды как на кириллице, так и на латинице. Это позволяет им укрепить позиции на евразийском пространстве и в странах-друзьях, где восприятие латиницы более привычно для потребителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Starbucks зарегистрировал товарный знак в России, Gucci зарегистрировала свой бренд в России, а российский «Ашан» направил заявку на регистрацию товарного знака «Ашан красная птица Kids».