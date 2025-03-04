Starbucks зарегистрировал товарный знак в России

Роспатент зарегистрировал товарный знак Starbucks для производства кофе и закусок

Tекст: Дмитрий Зубарев

Компания Starbucks зарегистрировала свой товарный знак в России, сообщает РИА «Новости». Согласно данным базы Роспатента, заявка на регистрацию была подана 23 мая 2024 года. В официальных документах в качестве заявителя указана компания «Старбакс Корпорейшн».

Регистрация товарного знака позволит компании производить в России разнообразные товары. Это включает в себя разные виды кофе, легкие закуски, жевательные резинки и вафли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сеть кофеен Starbucks приняла решение уйти с российского рынка, после чего новыми владельцами ее российского бизнеса стали ресторатор Антон Пинский, Тимур Юнусов (Тимати) и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова, а сеть Stars Coffee объявила о готовности заместить Starbucks в Петербурге.