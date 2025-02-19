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Gucci зарегистрировала свой бренд в России
Итальянская компания Guccio Gucci зарегистрировала товарный знак Gucci в Роспатенте для продажи различных товаров, включая одежду и аксессуары, с датой регистрации в 2025 году.
Guccio Gucci зарегистрировала свой товарный знак Gucci в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Это позволяет компании использовать бренд для различных товаров на территории России. Заявка на регистрацию была подана 2 июня 2023 года, а официальная регистрация состоится 18 февраля 2025 года, передает ТАСС.
Регистрация охватывает широкий спектр товаров, включая одежду, такую как платья, сумки, ткани, женское нижнее белье, купальники, куртки и головные уборы. Также разрешено производство спортивных товаров, включая боксерские груши, и ювелирных украшений.
Помимо этого, товарный знак включает посуду и кухонную утварь, а также косметические принадлежности. Правообладателем зарегистрированного товарного знака является компания Guccio Gucci, которая базируется во Флоренции, Италия.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко призвал граждан страны носить одежду собственного производства и отказаться от различных мировых брендов, таких, как Gucci и Versace. «Белорусы не понимают. Белорусы рвутся за Gucci, Versace и прочей гадостью. Свое надо носить. Свои ткани. У нас есть все. Носите свое и приучайте детей к этому», – отметил он.