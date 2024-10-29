«Ашан» направил заявку на регистрацию нового товарного знака

Российский «Ашан» подал заявку на новый товарный знак для продуктов «Ашан красная птица Kids»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская торговая сеть «Ашан» подала заявку на регистрацию нового товарного знака, сообщает ТАСС. ООО «Ашан», являющееся российским юридическим лицом сети, подало заявку 25 октября в Роспатент. Планы по регистрации охватывают несколько классов международной классификации товаров и услуг, включая немедицинские косметические и туалетные продукты, а также игры и игрушки.

Как уточнили в пресс-службе «Ашан ритейл Россия», цель компании заключается в расширении линейки товаров собственных торговых марок, в частности, в разработке продуктов для детей от трех до десяти лет под именем «Ашан красная птица Kids». Отличительной чертой данной линейки станет персонаж по имени Птенчик, который будет изображен на упаковке каждого товара.

В настоящее время «Ашан» предлагает 16 собственных торговых марок в различных товарных категориях, охватывающих как продовольственный, так и непродовольственный сегменты. Общий ассортимент магазинов сети включает более 7,5 тыс. наименований товаров собственных марок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перенаправил вопрос о возможной продаже бизнеса «Ашана» в правительство, отметив, что в Кремле этим вопросом не занимаются, а сам «Ашан» отказался давать комментарии по поводу возможной продажи своих магазинов в России.