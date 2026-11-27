Психолог Зинченко: Возраст окончания детства могут повысить с 18 до 21 года

Tекст: Валерия Городецкая

«Сейчас обсуждается вопрос экспертами, в том числе Всемирной организации здравоохранения и нашими коллегами, о том, насколько мы готовы говорить о том, что детство заканчивается в 18 лет», – заявил Зинченко, которого цитирует ТАСС.

По его словам, в условиях цифровизации детство может заканчиваться и в 21 год. Зинченко отметил, что сам не является сторонником этой инициативы, но подобные дискуссии уже идут.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев сообщил о значительном увеличении продолжительности жизни в России.

В начале месяца профессор Илья Слободчиков назвал бессмысленным тотальный запрет социальных сетей для подростков.

Летом академик РАН Геннадий Онищенко предложил увеличить возраст молодежи в России до 40 лет.