В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Экономист Пилкингтон высмеял Каллас за слова о Второй мировой войне
Ирландский экономист Пилкингтон назвал Каллас необразованной
Ирландский экономист Филип Пилкингтон подверг критике главу дипломатической службы Европейского союза Каю Каллас из-за ее сомнений в роли СССР и Китая в победе над нацизмом.
«Но все еще глубже. Ее семья принадлежала к номенклатуре, несмотря на то, что она говорит о советских репрессиях. <…> Да, она необразованный человек, да, у нее тоже много скелетов в шкафу», – приводит ТАСС выдержку из поста Пилкингтона в соцсети.
В начале сентября во время визита в Ирландию Каллас заявила, что республике повезло иметь «лучших соседей, чем у некоторых других стран Европы», имея в виду присутствие британского флота.
После этого постоянный представитель России при международных организациях в Вене Ульянов посоветовал ей тщательнее готовиться к выступлениям, отметив неосведомленность главы внешнеполитической службы ЕС об ужасах британской политики в отношении ирландцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова заявила об откровенно русофобских позициях главы европейской дипслужбы.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал Каллас ответственной за директивы о недопустимости двусторонних контактов стран ЕС с Тбилиси.
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал сумасшествием слова Каллас о «российских нарративах».