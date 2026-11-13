Спикер парламента Грузии: Каллас постыдно продолжает дело СССР

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Сегодня Брюссель стремится всячески навредить Грузии – экономически, политически, социально. Но мы продолжим двусторонние контакты со странами ЕС во благо наших народов», – заявил он на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, кто конкретно в Брюсселе стоит за требованиями к странам Евросоюза не контактировать с Тбилиси, глава высшего законодательного органа заявил, что «Каллас фактически является министром иностранных дел Евросоюза, и это из ее офиса идут прямые указания в столицы (стран ЕС)».

«Госпожа Каллас родилась и выросла в Эстонской ССР в семье советской номенклатуры, и она словом продолжает дело СССР, давая себе право указывать, с кем дружить, а с кем не дружить, с кем можно разговаривать, а с кем этого не делать», – сказал Шалва Папуашвили.

«Брюссельская бюрократия ведет себя постыдно. Уважающие свой суверенитет страны ЕС не позволяют Каллас и ее офису раздавать такие директивы», – отметил председатель парламента Грузии.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее на этой неделе в интервью грузинским журналистам во время визита в Прагу глава высшего законодательного органа Грузии заявил, что «Брюссель отдал прямое указание столицам стран Евросоюза не встречаться с грузинскими делегациями».