На пляже в Териберке нашли тело смытого волной в море туриста из Москвы

СК: В Териберке обнаружили тело пропавшего после удара волны туриста

Tекст: Алексей Дегтярёв

«14 ноября на берегу одного из пляжей возле поселка Териберка обнаружено тело 37-летнего жителя Москвы, который пропал без вести 6 ноября 2026 года в ходе туристической прогулки», – цитирует ведомство РИА «Новости».

Следователи организовали процессуальную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе молодого человека из Москвы унесло в море волной во время фотографирования на берегу в селе Териберка.

Находившуюся с ним девушку госпитализировали со множественными ушибами и переохлаждением.

В сентябре в Приморском крае течение унесло в море молодого человека после спасения тонущего ребенка.