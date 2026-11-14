В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.2 комментария
На пляже в Териберке нашли тело смытого волной в море туриста из Москвы
СК: В Териберке обнаружили тело пропавшего после удара волны туриста
На побережье Баренцева моря обнаружено тело 37-летнего москвича, которого больше недели назад смыло в воду штормовой волной, сообщили в следственном управлении СК по Мурманской области.
«14 ноября на берегу одного из пляжей возле поселка Териберка обнаружено тело 37-летнего жителя Москвы, который пропал без вести 6 ноября 2026 года в ходе туристической прогулки», – цитирует ведомство РИА «Новости».
Следователи организовали процессуальную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе молодого человека из Москвы унесло в море волной во время фотографирования на берегу в селе Териберка.
Находившуюся с ним девушку госпитализировали со множественными ушибами и переохлаждением.
В сентябре в Приморском крае течение унесло в море молодого человека после спасения тонущего ребенка.